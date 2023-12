Android Auto s’améliore avec l’intégration de l’IA de Google pour le résumé des messages

Le récent déploiement de Gemini dans les différentes applications et expériences de Google prend maintenant forme, avec son IA qui bénéficie de meilleures fonctionnalités et d’améliorations par rapport à ce que Bard offrait auparavant. Maintenant, il se dirige vers Android Auto, mais Google demande un peu de patience avec ses imprécisions.

Les développements de l’IA générative de Google ont été massifs cette année et, rétrospectivement, l’entreprise a offert au monde de nombreuses expériences au sein de sa plateforme, en commençant par Bard . Le célèbre Google Assistant a été intégré à Bard pour apporter l’IA générative à la technologie d’assistance vocale, offrant les célèbres capacités et fonctionnalités que les gens peuvent utiliser dans leurs besoins quotidiens.

Heureusement, Google semble avoir reconnu ce problème, et Android Auto pourrait recevoir une nouvelle fonctionnalité pour aider à résoudre ce problème. Dans une analyse d’APK, un format de fichiers pour le système d’exploitation Android, les gens de 9To5Google ont repéré que Android Auto utilisera lGoogle Assistant pour résumer vos messages . Notamment, Android Auto résumera les messages en utilisant l’intelligence artificielle , de sorte qu’Android Auto, au cours du processus de configuration, affichera un message d’avertissement, « Ces résumés seront générés par l’intelligence artificielle, il est donc possible qu’il y ait des erreurs ».

Lorsque vous recevez un message pendant que vous conduisez, Android Auto vous en informe et le lit même à haute voix. Cela ne pose pas de problème si vous avez reçu quelques messages, mais les choses deviennent irritantes lorsque vous recevez constamment des messages groupés. La fonction de lecture à voix haute peut vous perturber et vous ennuyer, vous empêchant de vous concentrer sur la conduite.