Android Auto innove avec le résumé de messages IA : restez informé au volant

L’une des dernières fonctionnalités d’Android Auto est l’intégration de l’intelligence artificielle de Google pour aider à résumer les messages. À ce jour, Google n’a pas encore déployé la fonction de résumé de messages IA d’Android Auto, mais elle arrivera bientôt, a indiqué l’entreprise, offrant un moyen de rester informé pendant la conduite.

Cette fonctionnalité est également connue pour être un point fort de Google Assistant, la précédente technologie d’assistance alimentée par l’IA de l’entreprise avant son IA Gemini.

Un récent document de support de Google détaille la dernière technologie d’Android Auto qui aide à résumer les messages envoyés sur le smartphone Android de l’utilisateur lorsqu’il est connecté au système de conduite mains libres. Premièrement, cette technologie actuelle est alimentée par Android Auto, indiquant également qu’elle n’est pas encore largement disponible pour tous les appareils, régions, pays et langues.

Grâce à l’intelligence artificielle, les utilisateurs peuvent obtenir une version résumée de leurs messages que la fonctionnalité annoncerait en conduisant après avoir appuyé sur “Lire à haute voix”. Cependant, la résumé ne fonctionnerait que pour “un long message ou plusieurs messages du même expéditeur ou groupe“. Google considère un message comme long s’il contient plus de 40 mots.

“L’intelligence artificielle génère vos résumés de messages, il pourrait donc y avoir des erreurs. Vous pouvez désactiver cela à tout moment dans les paramètres d’Android Auto“, note Google. Il informe en outre que “Assistant n’enregistre pas les messages ou les résumés, et les interactions ne sont pas utilisées pour entraîner le Large Language Model (LLM)“.

Google va bientôt apporter les fonctionnalités IA d’Android Auto

9to5Google a déclaré que la version alimentée par Google Assistant de cette fonctionnalité arrivera plus tard cette année, se concentrant sur les fonctionnalités IA d’Android Auto à livrer. Les utilisateurs peuvent choisir de s’inscrire ou de désactiver cette fonctionnalité via la plateforme Android Auto en allant dans Paramètres > Notifications > et en activant ou désactivant l’option Play AI.

Rien que pour cette année, Google a déjà annoncé de grandes choses à attendre de ses développements en intelligence artificielle, certaines déjà disponibles, et d’autres à venir dans le futur. La dernière nouveauté de Google est l’IA Gemini, et bien que l’entreprise ait annoncé son arrivée juste avant la fin de l’année en décembre, 2024 était le moment où les gens ont pu pleinement l’expérimenter. Google considère cela comme la technologie IA la plus avancée de son développement à ce jour, se concentrant sur un modèle multimodal capable d’apporter des résultats plus rapides, des capacités améliorées et plus encore.