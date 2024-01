Gemini : le nouveau visage de Assistant with Bard de Google ?

En octobre dernier, parallèlement à la sortie des Pixel 8 et Pixel 8 Pro, Google a annoncé qu’il travaillait sur une nouvelle version de son assistant numérique alimentée par l’IA, connue sous le nom de Assistant with Bard.

Des rapports récents ont suggéré que Google envisageait de le nommer simplement Bard, mais il semble que l’entreprise n’ait pas encore pris de décision définitive.

9to5Google rapporte que le géant de la technologie est en train de revoir le nom de son prochain assistant numérique doté d’une intelligence artificielle, la dernière version de l’application Google présentant Gemini comme une alternative potentielle. Dans la dernière version bêta de l’application Google (version 15.4.31.29), toutes les références à Bard — anciennement Assistant with Bard — ont été remplacées par Gemini dans les chaînes de caractères et les interfaces utilisateur.

Gemini est le modèle d’IA générative fondamental que Google utilise pour piloter ses différents outils d’IA. Selon Sundar Pichai, PDG de Google, Gemini est le modèle le plus performant et le plus général de l’entreprise, avec des performances de pointe sur de nombreux critères de référence.

En outre, il a été noté que le géant de la technologie est en train de renommer la version payante Bard Advanced dans l’application Google en Gemini Advanced. Cette décision semble quelque peu inhabituelle, ce qui pourrait entraîner une confusion dans l’image de marque.

Disponible en mars ?

Gemini étant proposé en trois tailles différentes (Nano, Pro, Ultra), l’étiquette résultante pourrait devenir encombrante et ressembler à quelque chose comme « Gemini Advanced powered by Gemini Ultra », comme l’a souligné la publication.

Désigner un produit par le nom du modèle qui l’alimente est quelque peu atypique pour une entreprise. Néanmoins, comme le lancement n’a pas encore eu lieu, c’est le moment pour Google d’expérimenter les noms de son prochain assistant doté d’une IA.

Tant qu’il n’est pas officiellement lancé, rien n’est gravé dans le marbre. En ce qui concerne la date de sortie, de récentes fuites suggèrent que Assistant with Bard, ou quel que soit son nom définitif, pourrait être inclus dans la prochaine Pixel Feature Drop prévue pour le mois de mars.