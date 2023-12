by

Apple élargit CarPlay pour couvrir tout le tableau de bord des véhicules Porsche et Aston Martin

Lancé il y a près de dix ans — en 2014 — Apple CarPlay existe depuis un certain temps maintenant, et malgré sa popularité, il est indéniable que depuis son arrivée sur la scène, Apple CarPlay n’a subi que de légères modifications de ses capacités et de son interface utilisateur (UI). Cela pourrait changer dès le début de l’année prochaine.

Apple a annoncé que des annonces de véhicules liés à sa « prochaine génération » de CarPlay sans fil seraient faites d’ici la fin de l’année 2023, et aujourd’hui, elle a présenté des maquettes de l’interface utilisateur de CarPlay couvrant le tableau de bord, conçue pour Porsche et Aston Martin. Au lieu de simplement prendre en charge le centre d’infodivertissement et de petits segments des zones du tableau de bord, elle cherche à remanier tous les affichages d’un véhicule donné.

Le thème est propre à chaque constructeur et permet à CarPlay d’accéder aux fonctions du véhicule, comme la radio et les réglages de température. Dans la configuration Porsche, il y a une disposition à trois cadrans avec le compteur de vitesse sur la gauche et un papier peint assorti au motif des sièges.

Chez Aston Martin, l’écran média se trouve au centre, entouré par le compteur de vitesse et le compte-tours, et entouré du vert caractéristique de la marque. Car & Driver rapporte que toutes les données spécifiques à la conduite sont fournies par les capteurs de la voiture, alors même que votre iPhone exécute les applications, tout en précisant que, selon Apple, le smartphone ne stocke pas et ne suit pas les informations provenant du véhicule.

La fonctionnalité a été annoncée lors de la conférence des développeurs WWDC d’Apple en 2022, et lors du même événement cette année, la société a demandé aux développeurs d’applications de se préparer au nouveau système qui ajoute l’appairage avec des clés de voiture spécifiques, un flux de connexion simplifié, un Siri amélioré et d’autres changements. Ce système est présenté comme « l’expérience iPhone ultime » dans la voiture, ce qui va plus loin que les superpositions telles que CarPlay traditionnel,

Reste à connaître le déploiement

Android Auto ou même les applications Google intégrées (qui seront également prises en charge par Porsche, à terme). Ce système est également différent d’Android Automotive, car il est toujours géré par votre téléphone. Il convient de noter que l’utilisation de la nouvelle génération d’Apple CarPlay nécessitera toujours qu’un appareil iOS soit connecté à la voiture.

Comme indiqué précédemment, Porsche et Aston Martin sont parmi les premiers constructeurs automobiles à adopter cette nouvelle approche. Alors que Porsche n’a pas révélé dans quel délai ses véhicules intégreront le dernier système CarPlay, Aston Martin a indiqué que ses modèles 2024 — qui comprennent des véhicules tels que le coupé DB12 et le cabriolet DB12, surnommé Volante — seraient compatibles avec la version mise à jour d’Apple CarPlay.