Apple est déterminé à annoncer la prochaine génération de CarPlay en 2023

Vous vous souvenez des annonces d’Apple concernant CarPlay lors de la WWDC 2022 ? Le géant de Cupertino a promis beaucoup de choses à venir, y compris une symbiose immersive entre l’iPhone et la voiture. Cependant, depuis lors, les choses sont restées plutôt calmes.

Maintenant que nous sommes dans les deux derniers mois de 2023, Apple insiste sur le fait que des annonces concernant CarPlay seront faites en 2023.

Chance Miller, rédacteur en chef de 9to5Mac, a repéré des informations intéressantes sur le site Web d’Apple dédié au projet CarPlay. Voici ce que le géant de Cupertino nous annonce :

Avec la nouvelle version de CarPlay, retrouvez le meilleur de l’expérience iPhone, directement dans votre voiture. Lorsque vous êtes au volant, votre véhicule et votre iPhone ne font plus qu’un et vous profitez d’une interface cohérente sur tous les écrans, y compris sur le tableau de bord. Vous pouvez contrôler différentes fonctions comme la radio et la température, directement depuis CarPlay. Et avec les multiples options de personnalisation, comme les widgets ou toute une sélection de compteurs et de jauges, vous bénéficiez d’une expérience vraiment unique.