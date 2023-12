Insomniac Games piraté, révélant les craintes de Sony vis-à-vis de Microsoft

L’attaque par ransomware et la publication ultérieure d’une grande quantité de fichiers d’Insomniac Games n’ont pas seulement mis en lumière les projets du studio pour la prochaine décennie, mais contenaient également des documents qui semblaient beaucoup plus proches de Sony.

Insomniac est un studio de Sony, mais le piratage comprenait une série de diapositives du géant japonais de la technologie exprimant la crainte que la stratégie de Microsoft ne conduise à ce que la Xbox dépasse la PlayStation dans les années à venir, rapporte Eurogamer.

La présentation semble être une analyse de la menace que représente Microsoft sous l’angle de la récente acquisition historique d’Activision Blizzard et de ses jeux tels que Call of Duty et le roi du mobile Candy Crush, qui sont propulsés sur le devant de la scène et peuvent « perturber et menacer les marchés des jeux de console et des abonnements aux jeux ».

Sony poursuit en indiquant que l’acquisition pourrait donner à Microsoft l’occasion de « dépasser nos piliers actuels », qu’Eurogamer qualifie ensuite de « déjà datés et en retard sur la concurrence ».

Il est tout à fait possible que, dans les jours et les semaines à venir, d’autres documents internes potentiellement dommageables soient découverts dans le cache de fichiers qui se cachaient sans être supprimés sur le serveur auquel Rysida a eu accès. Il faudra un certain temps à ceux qui souhaitent passer au crible les gains pour vérifier chaque fichier.

Sony n’adhère pas au Game Pass

Pour l’instant, Sony considère que le modèle Game Pass de Microsoft, bien que dangereux, n’est pas viable, car « l’attente de jeux gratuits et de premier ordre crée un modèle insoutenable » où les frais d’abonnement mensuels ne couvrent pas l’investissement dans la production de jeux.

Actuellement, Microsoft propose ses grands titres AAA, tels que Starfield et Forza, directement à son service d’abonnement Game Pass en tant que sorties Day One, ce qui signifie que les joueurs disposant d’un abonnement n’ont pas besoin de débourser le prix total du jeu. De son côté, Sony ne propose pas ses grands titres, comme Spider-man 2 et les jeux Horizon, à son propre service PlayStation Plus, qui se concentre sur le lancement de jeux plus anciens et de titres plus récents et plus modestes.