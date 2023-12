Nouvelle fonction de prise de notes de Google Keep sur l’écran de verrouillage

Samsung offre la possibilité de prendre des notes directement à partir de l’écran de verrouillage d’un smartphone ou d’une tablette. Les utilisateurs peuvent utiliser le stylet S Pen fourni et commencer à écrire sur l’écran même lorsque l’appareil est en mode veille. La plupart des autres marques Android n’offrent pas de fonction analogue, mais Google pourrait être en train de préparer une fonction similaire, car elle est en train d’améliorer Google Keep avec des fonctions pertinentes.

Google teste de nouvelles fonctionnalités pour Google Keep (version 5.23.482.04) qui permettraient aux utilisateurs de prendre des notes directement à partir de l’écran de verrouillage des smartphones et tablettes Android compatibles.

Mishaal Rahman, passionné d’Android, a pu découvrir que Google Keep pourra être défini comme l’application de notes par défaut sur les appareils fonctionnant sous Android 14 (ou plus récent) à l’avenir. Tout comme pour les appels, la messagerie, l’e-mail et les navigateurs Web par défaut, les utilisateurs peuvent définir l’application de prise de notes par défaut. En outre, ils pourront sélectionner la prise de notes comme raccourci sur l’écran de verrouillage. Si la fonctionnalité n’est pas encore disponible pour tout le monde, elle peut être activée depuis le menu Développeurs sur la Pixel Tablet fonctionnant sous Android 14.

La dernière version de Google Keep remplit désormais les conditions requises pour être définie comme l’application de prise de notes par défaut d’un appareil. D’autres applications peuvent également devenir des applications de prise de notes par défaut si elles ciblent Android 14 et intègrent une intention de prise de notes. Une fois que ces apps sont installées sur l’appareil, elles peuvent être définies comme apps par défaut depuis les paramètres. La Pixel Tablet n’est pas livrée avec un stylet, mais elle est compatible avec les stylets USI. Google serait également en train de travailler sur un stylet officiel pour la Pixel Tablet, et il pourrait être annoncé prochainement.

Lorsqu’une application de prise de notes est définie comme raccourci de l’écran de verrouillage, les utilisateurs peuvent commencer à prendre des notes facilement. Il n’est pas nécessaire de déverrouiller l’appareil pour prendre des notes. Ils peuvent également cliquer sur le bouton d’action d’un stylet compatible pour lancer l’application de prise de notes par défaut. Le lancement de l’application à l’aide d’un bouton du stylet ouvre l’application dans une mini-fenêtre qui apparaît au-dessus d’une application existante en cours d’utilisation.

Des fonctions très utiles

Ces applications peuvent également prendre une capture d’écran du contenu affiché à l’écran et les utilisateurs peuvent dessiner sur cette capture d’écran. Pour des raisons de confidentialité, les applications tierces ne peuvent pas effectuer de captures d’écran du contenu affiché à l’écran. Google a donc créé une API spécifique à cet effet, et une application doit être l’application de prise de notes par défaut de l’appareil pour effectuer une capture d’écran. L’interface utilisateur prend une capture d’écran de l’appareil et la partage avec l’application de prise de notes. Là encore, cette fonction est analogue à ce que Samsung propose déjà avec le stylet S Pen et Samsung Notes sur les appareils compatibles.

Google ajoute également des options à Google Keep qui permettent aux utilisateurs de choisir si une nouvelle note est créée chaque fois qu’ils lancent l’application à partir de l’écran de verrouillage ou si des notes doivent être ajoutées à une note existante. Les utilisateurs peuvent choisir entre 5 minutes, 2 heures ou 1 jour comme limite de temps pour la création de nouvelles notes à partir de l’écran de verrouillage. Il est à espérer qu’une fois cette fonctionnalité lancée, Samsung pourra passer aux API par défaut dans Android plutôt que de s’appuyer sur les API personnalisées qu’elle a créées pour la prise de notes et Samsung Notes.