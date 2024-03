Gmail et Google Agenda pionniers du Retour prédictif sur Android

Google était censé offrir la fonction Retour prédictif à l’ensemble du système sur Android 14. Grâce à ce geste, un utilisateur d’Android qui fait un geste de retour peut voir un aperçu de la page sur laquelle il revient. Les développeurs d’applications en ont beaucoup profité, car il s’est avéré qu’à de nombreuses reprises, un utilisateur d’Android, ne sachant pas exactement où le geste de retour l’amènerait, quittait accidentellement une application sans en avoir eu l’intention. L’application a alors reçu des évaluations négatives, ce qui n’a pas été du goût de son développeur.

Comme indiqué, le geste de retour prédictif montre à l’utilisateur d’Android un aperçu de l’endroit où il sera emmené s’il utilise le geste de retour. Il n’y a que trois destinations possibles : une page précédente dans la même application, une application précédente ou l’écran d’accueil. Le geste de retour sur Android exige que l’utilisateur glisse lentement vers la gauche à partir du côté droit de l’écran jusqu’à ce qu’une flèche orientée vers la gauche à l’intérieur d’un cercle apparaisse. Lorsque l’utilisateur retire son doigt de l’écran, il revient à la page précédente. La même chose est accomplie en balayant lentement vers la droite depuis le côté gauche de l’écran, et en relâchant le doigt lorsqu’une flèche orientée vers la droite à l’intérieur d’un cercle apparaît sur l’écran.

Google n’a toujours pas activé le geste de retour prédictif dans Android 14 et il faut encore l’activer en allant dans Paramètres > Options pour les développeurs > Animations pour prévisualisation du Retour : Activer les animations système pour la prévisualisation du Retour.

Google Agenda et Gmail pionniers

9to5Google a récemment repéré le geste de retour prédictif dans la version 2024.03.03.x de Gmail lors de la fermeture d’un e-mail. Lorsque vous effectuez le geste de retour, l’e-mail que vous fermez se rétrécit pour afficher des coins arrondis, et un petit aperçu de la page à laquelle vous retournez apparaît derrière la page que vous êtes en train d’afficher.

Le geste de retour prédictif est également visible dans la vue d’ensemble mensuelle et la vue journalière de Google Agenda. Il est à espérer que cette fonctionnalité apparaîtra dans un plus grand nombre d’applications système et, Google ayant demandé aux développeurs d’applications tierces de l’utiliser, nous pourrions voir la fonctionnalité Retour prédictif devenir disponible dans la plupart des applications Android.