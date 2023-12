L’entreprise de transport futuriste Hyperloop annonce sa fermeture imminente

Hyperloop, le supposé « futur du transport » qui amènera les passagers d’un point A à un point B à la vitesse d’un avion, est en train de fermer ses portes, l’entreprise ayant déjà fermé ses bureaux.

Dans cette dernière mise à jour, Hyperloop n’ira pas plus loin que 2024 pour son fonctionnement et ses visions pour l’amélioration des transports dans le monde, en se concentrant sur la réponse aux problèmes de circulation massive.

Au cours de ses activités, l’entreprise a changé de propriétaire à plusieurs reprises et, à un moment donné, elle était connue sous le nom de Virgin Hyperloop, sous l’égide de la société de Sir Richard Branson.

Hyperloop ferme ses portes et ne sera plus d’actualité en 2024

Selon un rapport de Bloomberg, l’entreprise connue sous le nom « d’Hyperloop » ferme ses portes. Elle est déjà en train de vendre ses actifs, de fermer ses bureaux et de licencier ses employés. L’entreprise fermera officiellement ses portes à la fin du mois de décembre 2023, et ne verra plus l’année 2024 pour ses opérations et le développement du célèbre système de transport de masse.

Elle a commencé ses activités en 2014 et n’a pas encore atteint une décennie depuis sa création avant de jeter l’éponge.

Avec sa vente actuelle, la propriété intellectuelle et les brevets qu’elle détient seront transférés à son actionnaire majoritaire, DP World, un opérateur portuaire renommé basé à Dubaï. Il a été considéré que « celui qui achètera la piste d’essai dans le désert du Nevada aura un sacré Slip “N Slide s’il le souhaite ».

Selon The Verge, la société Hyperloop One est désormais morte, et elle a connu de nombreux changements tout au long de son existence, puisqu’elle était auparavant connue sous le nom de « Hyperloop Technologies ». L’entreprise a ensuite été rachetée par Branson et nommée Virgin Hyperloop avant d’être rebaptisée Hyperloop One en 2016.

Hyperloop et ses semblables

Hyperloop Technologies a été l’une des premières entreprises à se lancer dans la création d’un système de transport futuriste pour le monde entier, avec pour objectif de relier les villes et les sites éloignés en réduisant le temps de trajet. Au départ, Rob Lloyd, alors PDG d’Hyperloop, a déclaré que le projet serait disponible dans 5 ans, ce qu’il a fait en 2015, et qu’il aurait dû être disponible en 2020.

Cependant, l’entreprise n’a pas livré de systèmes de transport de ce type au monde entier.

Au contraire, le propriétaire du transport « Hyperloop », Elon Musk, s’est concentré sur une expérience différente, rendue possible par les systèmes souterrains « Loop » de The Boring Company, qui utilisent des voitures électriques Tesla.

D’autres entreprises se sont également penchées sur le concept de « l’Hyperloop », la Chine cherchant également à introduire sa version de cette technologie de transport dans son pays.

L’objectif de l’Hyperloop est de simplifier le transport pour tous, en offrant un moyen de voyager d’une ville à l’autre en moins de quelques minutes, ce qui a suscité un intérêt considérable dans l’industrie. Pourtant, tout n’a pas été couronné de succès, et diverses entreprises, dont Hyperloop One, ont dû faire face à des défis et à des difficultés considérables.