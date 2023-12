Le Pixel 8 Pro de Google restaure la fonctionnalité d’astrophotographie ultra-large

Google a réintroduit la fonction d’astrophotographie ultra-large dans son Pixel 8 Pro après l’avoir supprimée de ses précédents modèles, le Pixel 5 et le Pixel 4 a 5G, en 2020.

La société a éliminé la capacité en raison d’une qualité d’image inférieure, qui a laissé de nombreux amateurs de photographie insatisfaits. Cette réintroduction marque une amélioration significative, ce qui suggère que Google s’est penché sur le problème et a amélioré la qualité de l’image en écoutant les commentaires des clients. La fonction d’astrophotographie ultra-large mise à jour devrait faire du Pixel 8 Pro une option attrayante pour ceux qui aiment capturer de superbes photos célestes et des paysages nocturnes.

Il est intéressant de noter que la fonction d’astrophotographie ultra-large n’est pas disponible sur le Pixel 8 standard. Cela pourrait être attribué à la différence de matériel photo entre les deux modèles.

Le Pixel 8 Pro dispose d’un capteur photo ultra-large de 48 mégapixels, tandis que le Pixel 8 standard a un objectif de 12 mégapixels, analogue aux capteurs ultra-large que l’on trouve dans la série Pixel 7. L’exclusion de la fonction d’astrophotographie ultra-large dans le modèle Pixel 8 standard pourrait pousser ceux qui privilégient la photographie avancée et les fonctionnalités de pointe vers le Pixel 8 Pro pour profiter de toutes ses capacités.

Le pixel-binning

Google emploie la technologie du pixel-binning dans la caméra ultra-large du Pixel 8 Pro afin d’offrir une qualité d’image améliorée pour les clichés d’astrophotographie. Fondamentalement, le processus de pixel-binning combine les données de 4 pixels en 1 seul. Cette technique combine les pixels pour en créer de plus grands, ce qui permet d’améliorer les performances en basse lumière et de réduire les niveaux de bruit de l’image. Avec le Pixel 8 Pro, les utilisateurs peuvent s’attendre à prendre des photos époustouflantes des corps célestes et du ciel nocturne avec plus de facilité et de clarté qu’auparavant.

La perspective étendue fournie par la caméra ultra-large du Pixel 8 Pro devrait mieux mettre en valeur l’immensité du ciel nocturne, ce qui fait de la réintroduction de cette fonctionnalité un développement bienvenu pour ceux qui souhaitent capturer des photos célestes impressionnantes. En outre, cette mise à jour améliorera probablement la qualité globale de la photographie en basse lumière, offrant des images plus détaillées et plus éclatantes aux utilisateurs.