Secours par satellite : La réponse de Pixel aux zones isolées

Si vous possédez un smartphone Google Pixel ou envisagez d’en acheter un à l’avenir, vous pourriez bénéficier très prochainement d’une fonctionnalité de sécurité importante. L’engagement de Google à intégrer le support satellite dans Android 14, comme promis en 2022, n’est pas passé aux oubliettes. Les récentes initiatives de l’entreprise indiquent que la fonctionnalité critique de SOS d’urgence, exploitant cette connectivité par satellite, pourrait bientôt être intégrée aux smartphones Pixel.

Une récente mise à jour de l’application « Adaptive Connectivity Services » de Google (version p.2024.08) a révélé, grâce à la chaîne Google News sur Telegram, des références à une fonctionnalité « Satellite SOS ». Cette fonction est conçue pour envoyer des messages d’urgence via des satellites lorsque les réseaux cellulaires et Wi-Fi ne sont pas disponibles. Il semblerait que cette fonctionnalité puisse être activée via le menu des paramètres du système d’exploitation, dans la section « Sécurité et urgence ».

Dans cette section, on trouverait une nouvelle page Satellite SOS qui expliquerait clairement le fonctionnement de la fonction. Il y aurait même une option pour essayer une démo ou pour tester en mode réel.

Les utilisateurs auraient également la possibilité de personnaliser leurs contacts d’urgence et de configurer des alertes automatiques en cas d’urgence. À noter également la présence d’un avertissement de confidentialité, indiquant que votre nom, adresse e-mail, numéro de téléphone, localisation, contacts d’urgence et informations sur l’appareil seront partagés avec les services d’urgence et les fournisseurs de services par satellite en cas d’utilisation de Satellite SOS.

Une section révèle également un partenariat avec Garmin, probablement pour la recherche et le sauvetage ainsi que la couverture mondiale des réponses d’urgence. Le réseau de Garmin couvre plus de 150 pays sur tous les continents, ce qui laisse présager un support global.

Cependant, comme cette fonctionnalité n’est pas encore disponible ni officiellement annoncée, il est impossible de savoir si elle sera d’abord exclusive aux Pixel. Hiroshi Lockheimer, vice-président senior chez Google, a confirmé que cela était en préparation pour Android 14, mais au vu du potentiel impact du lancement d’une nouvelle fonctionnalité comme celle-ci, Google pourrait garder cette annonce pour le prochain événement Google I/O ou Made by Google.

Wild to think about user experiences for phones that can connect to satellites. When we launched G1 in ’08 it was a stretch to get 3G + Wifi working. Now we’re designing for satellites. Cool! Excited to support our partners in enabling all of this in the next version of Android!

— Hiroshi Lockheimer (@lockheimer) September 1, 2022