Sam Altman réaffirme l’importance d’une IA sûre et innovante chez OpenAI

Les détails concernant le nouveau conseil d’administration et les plans de gouvernance d’OpenAI n’ont pas été fournis, et des signes de divergences persistantes avec le cofondateur Ilya Sutskever subsistent après son opposition au retour de Altman.

Ces commentaires font suite à de récentes turbulences au sein de la direction d’OpenAI, après que Altman a été brièvement évincé de son poste de PDG dans ce qu’il a appelé une « tentative de coup d’État ». Des inquiétudes concernant la vitesse de développement de produits OpenAI tels que ChatGPT ont été à l’origine de ce coup d’État, qui a stupéfié la Silicon Valley. Toutefois, après la réaction des investisseurs et des employés, Altman a été réintégré quelques jours plus tard et la plupart des anciens membres du conseil d’administration se sont retirés .