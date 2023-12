Samsung prépare le terrain pour le Galaxy Fit 3, aperçu sur la Bluetooth SIG

De nouveaux rapports affirment que Samsung a récemment inscrit un nouveau dispositif portable dans sa base de données, le Galaxy Fit 3 étant son prochain bracelet connecté à arriver sur le marché. Ce tracker d’activité a déjà fait l’objet de rumeurs au cours des derniers mois, et de récents rapports suggèrent qu’un appareil portant le même nom est récemment apparu dans la base de données du Bluetooth SIG, dans le cadre de son processus d’enregistrement.

Les spécifications dévoilées dans ce listing sont limitées et donnent un aperçu de la prochaine version de l’appareil, dont les rumeurs annoncent la sortie pour l’année prochaine.

Android Authority a récemment rapporté qu’un nouvel appareil appelé Galaxy Fit 3 est apparu dans une liste d’enregistrement dans la base de données de Bluetooth SIG, ce qui fait partie des exigences pour tous les nouveaux appareils Bluetooth. Il est répertorié sous le numéro de modèle SM-390, ce qui laisse penser que le lancement du nouvel appareil d’activité de Samsung, qui succédera au dernier Galaxy Fit, est imminent.

Les rapports affirment qu’il est peu probable que Samsung lance le Fit 3 au cours des dernières semaines de décembre, de sorte que sa disponibilité publique est attendue vers le début de l’année 2024.

Étant donné que le lancement de la série Galaxy S24 n’aura lieu que dans un peu plus d’un mois, il est possible que le Galaxy Fit 3 soit lancé en même temps que ces nouveaux flagships. Cependant, il est également possible que Samsung réserve ce lancement exclusivement aux smartphones et qu’elle lance le Fit 3 par le biais d’un simple communiqué de presse avant ou après l’événement. L’avenir nous le dira.

Que peut-on attendre du futur Galaxy Fit 3 de Samsung ?

Le dernier rapport affirme que, selon la base de données de Bluetooth SIG, le Galaxy Fit 3 sera équipé de Bluetooth 5.3, et qu’il s’agit de la dernière version de la connexion sans fil. Cependant, il n’y a pas d’autres détails dans la base de données spécifique du tracker d’activité de Samsung.

D’autres fuites concernent des rendus de l’appareil, et au lieu de son traditionnel design fin et vertical, il s’agira d’un wearable vertical plus large, ressemblant à une Apple Watch allongée. En effet, les rendus suggèrent que l’appareil aura un écran AMOLED beaucoup plus grand que ceux que nous avons vus sur le Fit 2 et le Galaxy Fit original. Cet appareil pourrait fonctionner sous Wear OS au lieu du système d’exploitation beaucoup plus simple du Galaxy Fit 2.

Si la série Galaxy Fit de Samsung n’est pas aussi riche en fonctionnalités que la Galaxy Watch, elle propose néanmoins un tracker d’activité doté de nombreuses fonctionnalités.