Essential AI reçoit un soutien financier de Google et Nvidia pour développer l’IA

Une start-up spécialisée dans l’intelligence artificielle et fondée par deux anciens chercheurs de Google, Essential AI, a obtenu un important investissement de 56,5 millions de dollars.

Cette nouvelle tranche de financement a été menée par March Capital, avec la participation de grands acteurs tels que Google, Nvidia et AMD. D’autres entreprises ont également participé au financement, comme Franklin Venture Partners, KB Investment et Thrive Capital.

Essential AI, basée à San Francisco, est une jeune entreprise, mais elle est dirigée par deux personnes expérimentées et compétentes, Ashish Vaswani et Niki Parmar.

Le duo a travaillé en étroite collaboration chez Google, où il a coécrit un document de recherche proposant l’architecture Transformer qui a établi de nouvelles normes pour la compréhension du langage il y a 6 ans, ce qui en a fait un précurseur de la technologie que nous voyons aujourd’hui dans ChatGPT et d’autres programmes d’IA.

Comme le rapporte Venture Beat, Vaswani et Parmar veulent « approfondir le partenariat entre l’homme et l’ordinateur » dans le but de produire des solutions d’IA prêtes à l’emploi pour stimuler et accroître la productivité sur le lieu de travail.

Une grosse concurrence

Malgré l’obtention du financement nécessaire pour faire avancer l’entreprise, on ne sait pas encore exactement ce que Essential a l’intention de faire et sur quoi elle veut se concentrer, mais les informations figurant sur le site Web de l’entreprise suggèrent qu’elle cherchera à produire des analyses complexes avec des produits d’IA dédiés qui rendront les analystes de données jusqu’à 10x plus rapides et permettront aux utilisateurs finaux d’être autonomes et de prendre des décisions fondées sur des données.

Suite à l’annonce de l’investissement dans Essential AI, le communiqué de presse confirmant le financement de série A citait Vaswani, PDG d’Essential, à propos des personnes prêtes à faire avancer le projet :

Niki et moi sommes enthousiastes à l’idée de constituer une équipe multidisciplinaire de classe mondiale composée d’ingénieurs, de chercheurs, de concepteurs et d’experts en vente et en produits, prêts à relever les défis de l’IA dans le monde réel et à créer une nouvelle opportunité de marché massive

Avec le soutien de Google et de Nvidia, l’aventure d’Essential AI est loin d’être un pari, mais la concurrence dans ce domaine est actuellement très forte, et il sera donc intéressant de voir ce qui se passera, car Essential AI cherche à se démarquer.