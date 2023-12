OnePlus prépare le lancement des Nord Buds 3

Le mot-clé « OnePlus » ne renvoie actuellement que des résultats de recherche concernant le OnePlus 12. Le « flagship killer » a été présenté pour la première fois en décembre en Chine, et il sera bientôt commercialisé dans le monde entier. L’entreprise ne restera pas inactive jusqu’à ce que ce moment arrive et voici une fuite qui le prouve.

OnePlus se prépare à lancer ses écouteurs sans fil de troisième génération, les Nord Buds 3. Alors que les détails sont gardés secrets par le fabricant chinois de smartphones, MySmartPrice a dévoilé des rendus des Nord Buds 3 basés sur les premières images de l’unité de production.

Le nouveau design des écouteurs entièrement sans fil s’éloigne du style rigide de ses prédécesseurs, avec un boîtier de forme ovale et un design d’écouteurs revu avec des bords arrondis et plus lisses. Le look général est simple et minimaliste, avec un couvercle brillant et une finition mate, le tout agrémenté d’une marque OnePlus subtile. Le rendu nous montre un appareil dans une variante noire, mais nous pouvons également nous attendre à une option de couleur blanche, comme son prédécesseur.

Les précédents Nord Buds 2 offraient une annulation active du bruit (ANC) de 25 dB, le Bluetooth 5.3, le OnePlus Fast Pair, le Dolby Atmos, une latence ultra-faible de 94 ms et des haut-parleurs dynamiques en titane de 12,4 mm avec l’algorithme BassWave Enhancement. Ces écouteurs prennent en charge les commandes tactiles et sont conformes à la norme IP55 contre l’eau et la sueur.

Récemment, les OnePlus Buds 3 ont reçu la certification FCC (numéro de modèle E509A), ce qui laisse présager un lancement imminent, qui pourrait coïncider avec la sortie du OnePlus 12 le mois prochain.

Qu’en est-il des OnePlus Buds 3 ?

OnePlus prépare également une autre paire d’écouteurs, la variante non Nord du modèle phare Buds 3. Une rumeur a circulé en novembre selon laquelle les Buds 3 pourraient être présentés en même temps que le OnePlus 12 lors de son annonce, mais cela ne s’est pas produit, alors peut-être qu’ils pourraient être dévoilés au début de l’année 2024 ?

Il n’y a pas de spécifications techniques pour les Nord Buds 3, mais il y a quelques indices sur ce que les Buds 3 pourraient apporter. Selon la certification FCC de la paire, le boîtier incrustera une batterie d’une capacité de 520 mAh avec un support d’entrée de 4,5 W et de sortie de 1,2 W, avec une capacité typique de 525 mAh. Les écouteurs eux-mêmes seront alimentés par une batterie de 58 mAh.

Selon une autre rumeur, les OnePlus Buds 3 seraient dotés d’un haut-parleur de graves de 10,4 mm et d’un haut-parleur d’aigus de 6 mm. Comme son prédécesseur, les Buds 3 intégreront un système d’annulation active du bruit (ANC) de 48 dB. En outre, ces écouteurs seront conformes à la norme IP55 pour la résistance à l’eau et à la poussière, tandis que l’étui sera conforme à la norme IPX4.