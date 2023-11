Les OnePlus Buds 3 pourraient être lancés avec le futur OnePlus 12

Bien que le listing ne fournisse pas de spécifications spécifiques, on s’attend à ce que les OnePlus Buds 3 soient équipés d’un woofer de 10,4 mm et d’un tweeter de 6 mm. Comme son prédécesseur, les OnePlus Buds 3 devraient intégrer un système d’annulation active du bruit (ANC) de 48 dB. En outre, ces écouteurs seront conformes à la norme IP55 pour la résistance à l’eau et à la poussière, tandis que l’étui sera conforme à la norme IPX4.

Bien que le listing ne confirme pas les spécifications d’autonomie de la batterie, on suppose que les Buds 3 pourraient offrir les mêmes que les Buds Pro 2, c’est-à-dire 9 heures d’autonomie sans ANC, avec l’étui offrant une autonomie combinée de 33 heures. Lorsque l’ANC est activé, les écouteurs peuvent tenir 6 heures d’utilisation, et 22 heures avec l’étui. Les Buds 3 peuvent également offrir un support à la charge rapide, une courte charge de 10 minutes offrant 5 heures d’écoute.

La liste de certification de la FCC confirme non seulement le nom de l’appareil, mais donne également un aperçu de son design. Les dessins du OnePlus Buds 3 correspondent à des fuites antérieures, montrant l’engagement de la société à respecter les directives de conception introduites avec les OnePlus Buds Pro 2 plus tôt cette année.