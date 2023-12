Adobe réinvente son esthétique avec Spectrum 2, visant plus d’inclusivité et d’accessibilité

Adobe réinvente son esthétique avec Spectrum 2, visant plus d'inclusivité et d'accessibilité

Adobe, acteur majeur dans le domaine des logiciels de création, a dévoilé Spectrum 2, une mise à jour complète de son système de conception qui couvre toutes les facettes de ses applications, y compris les icônes, la typographie, les schémas de couleurs et les styles d’illustration.

Ce développement d’Adobe Spectrum intervient plus de 10 ans après la création du système de conception, ce qui témoigne de l’évolution de l’entreprise pour répondre aux besoins d’un public plus large.

Conçu à l’origine en 2013, Adobe Spectrum était destiné aux professionnels, avec une esthétique sérieuse et austère. Selon The Verge, Spectrum ressemble au Material You de Google.

Cependant, avec l’expansion du Creative Cloud d’Adobe pour englober une base d’utilisateurs diversifiée, allant des professionnels aux étudiants et aux créateurs de contenu, Spectrum 2 est conçu pour établir une atmosphère de conception plus accessible, plus expressive et plus inclusive.

Voici ce que l’on peut attendre d’Adobe Spectrum 2

L’un des changements marquants de cette refonte est l’abandon de la palette de couleurs grises conventionnelles et discrètes d’Adobe au profit d’une palette de couleurs plus invitantes et plus vives. Selon ZDNet, l’équipe de conception d’Adobe Spectrum 2 a déjà donné un aperçu de ces modifications dans Adobe Express, en présentant des conceptions plus légères, plus audacieuses et plus rondes, avec des couleurs plus vives, des traits plus épais et des icônes et une typographie plus agréables.

L’accessibilité occupe une place centrale dans cette refonte, avec un contraste et une luminosité dynamiques, un spectre de couleurs accessibles adapté à diverses déficiences de la vision des couleurs, et une hiérarchie de l’attention permettant de hiérarchiser les éléments visuels. L’objectif est de faciliter l’utilisation des produits Adobe, en particulier pour les personnes souffrant de déficiences visuelles.

L’apparence d’Adobe Spectrum 2 changera sous macOS, Windows, iOS, Android et sur le Web pour une expérience utilisateur cohérente et unique, afin que les outils d’Adobe se sentent « chez eux » sur la plateforme et l’appareil spécifiques utilisés, offrant une expérience cohérente mais légèrement variée.

Adobe prévoit d’introduire progressivement Spectrum 2 dans l’ensemble de ses applications, qui sont au nombre de plus de 100. Bien que le déploiement de Spectrum 2 soit prévu pour 2024, en commençant par les produits Web d’Adobe, les utilisateurs peuvent avoir un aperçu du futur design en visitant le site web Spectrum 2.

S’adresser aux nouveaux utilisateurs d’Adobe

Eric Snowden, vice-président d’Adobe chargé de la conception, a souligné que ces changements visaient à s’adresser à de nouveaux publics, en intégrant d’emblée l’accessibilité et l’inclusivité.

Snowden a précisé que la refonte tient compte du fait qu’Adobe ne s’adresse plus exclusivement aux professionnels, mais à un marché plus large. Malgré ces modifications, Adobe s’efforce de donner de la liberté aux utilisateurs professionnels et d’améliorer l’expérience des débutants.

« Nous n’essayons pas de nous éloigner de cela, mais nous sommes dans de nombreux domaines d’Adobe, une entreprise créative, et nous voulons apporter de l’accessibilité, de la luminosité, de l’amusement et de l’espace blanc — et nous regardons cela d’une manière différente maintenant », a déclaré Snowden, cité dans un article de TechCrunch.