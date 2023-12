Netflix élargit sa bibliothèque de jeux avec 90 nouveaux titres en 2024

À deux semaines de la fin de l’année 2023, Netflix a décidé qu’il était temps de partager les détails de ce qui est à venir pour ceux qui s’intéressent à la partie jeux de son service. Comme certains d’entre vous le savent probablement déjà, Netflix a commencé à offrir des jeux mobiles gratuits à ses abonnés il y a 2 ans.

Tout au long de l’année 2023, la société de streaming a ajouté pas moins de 40 jeux à sa bibliothèque en constante expansion, dont Grand Theft Auto Trilogy — The Definitive Edition, Football Manager 24 Mobile et Storyteller.

En outre, Netflix a racheté quelques développeurs indépendants bien connus afin d’étoffer son portefeuille de jeux mobiles. Il s’agit de Night School, le développeur d’Oxenfree II : Lost Signals, et de Boss Fight Entertainment, le studio à l’origine de Netflix Stories : Love is Blind.

D’ici la fin de l’année, Netflix proposera 86 jeux avec chaque abonnement, sans publicité, achat ou frais supplémentaires. Selon Netflix, pas moins de 90 jeux supplémentaires sont actuellement en cours de développement et devraient être ajoutés à sa bibliothèque dans les mois à venir.

Quatre des jeux qui rejoindront la bibliothèque de Netflix ont été révélés aujourd’hui et ils sont très différents : Cozy Grove: Camp Spirit, FashionVerse, Game Dev Tycoon et Sonic Mania Plus. Ce dernier sera exclusif à Netflix Games et sera disponible pour la première fois sur mobile.

Sonic Mania Plus arrive sur Netflix

Parmi les autres jeux à venir en 2024, citons Braid, édition anniversaire (30 avril), Chicken Run : Eggstraction, The Dragon Prince: Xadia, Dumb Ways to Survive, Hades, Harmonium: The Musical, Katana Zero, Money Heist: Ultimate Choice (4 janvier), Monument Valley 1 & 2, Netflix Stories: Virgin River, Paper Trail et The Rise of The Golden Idol.

Par ailleurs, Netflix a confirmé qu’il travaillait à l’intégration dans sa bibliothèque d’un jeu Rebel Moon développé par Super Evil Megacorp, ainsi que d’un jeu se déroulant dans l’univers de Squid Game.