Galaxy S24 et iPhone 16 : pas d’augmentation de la RAM malgré l’intégration de l’IA

Google a donné le coup d’envoi de la tendance des smartphones dotés d’une IA avec la série Pixel 8 (notamment le Pixel 8 Pro), et on peut s’attendre à ce que Samsung et Apple lui emboîtent le pas, respectivement avec le Galaxy S24 et l’iPhone 16. Bien que l’apprentissage automatique fasse partie des smartphones depuis un certain temps, l’accent est désormais mis sur l’IA générative et l’IA sur l’appareil. Les applications pratiques ne correspondent pas à l’engouement initial, ce qui pourrait entraîner un changement d’approche de la part de Samsung et d’Apple.

La source @Tech_Reve rapporte que la banque d’investissement Mizuho Securities s’attend à ce que le Galaxy S24 et l’iPhone 16 aient la même quantité de mémoire vive que leurs prédécesseurs.

Mizuho Securities: Increasing memory capacity is crucial for on-device AI. However, due to the anticipated steep rise in memory semiconductor prices next year and the lack of killer content for on-device AI, smartphone manufacturers are expected to take a conservative approach… — Revegnus (@Tech_Reve) December 9, 2023

L’iPhone 15 dispose de 6 Go de RAM et les rapports précédents indiquaient que l’iPhone 16 serait doté de 8 Go de RAM. Les modèles Pro sont passés à 8 Go dès cette année. Si la rumeur d’aujourd’hui est fondée, l’iPhone 16 de base continuera d’avoir moins de mémoire vive que l’iPhone 16 Pro.

Les Galaxy S23 et S23+ disposent de 8 Go de RAM et le modèle Ultra est proposé avec 8 Go et 12 Go de RAM. Selon une récente rumeur, le seul changement attendu cette année est qu’il y aura également un modèle Plus de 12 Go, en plus d’une variante de 8 Go.

Pas de besoin supplémentaire ?

D’après ces rumeurs, il est probable que la mémoire vive ne sera pas augmentée. Comme le souligne Mizuho Securities, l’intelligence artificielle intégrée à l’appareil augmentera les besoins en mémoire vive. Alors, pourquoi des entreprises comme Samsung et Apple ne proposent-elles pas plus de mémoire vive qu’auparavant ?

Selon Mizuho, il y a deux raisons à cela. Premièrement, les prix des mémoires devraient augmenter. Deuxièmement, les applications réelles ne semblent pas si impressionnantes que cela. Apple et Samsung ne voient vraisemblablement pas l’intérêt d’avaler ou de répercuter ce coût s’il n’y a pas grand-chose à gagner.

Précédemment, @Tech_Reve avait partagé un rapport de Macquarie Group selon lequel les smartphones dotés d’une IA intégrée ont besoin de 12 Go de RAM pour les capacités de génération d’images et de 20 Go de RAM pour les fonctions d’assistant d’IA.

Macquarie has issued a report on the required RAM capacity to run on-device AI on smartphones, and it’s intriguing. 1) The typical current smartphone is equipped with around 8GB of RAM.

2) On-device AI devices with image generation capabilities require approximately 12GB of RAM.… pic.twitter.com/gzsuQroyPc — Revegnus (@Tech_Reve) November 13, 2023

Samsung et Apple prévoient pourtant de l’IA

Même si Samsung et Apple n’ont pas l’intention de se lancer à fond dans l’IA, nous savons que leurs nouveaux smartphones seront dotés d’au moins quelques fonctions basées sur l’IA. Je ne suis donc pas sûr que ce soit une bonne idée de conserver la même configuration de mémoire vive. Apple aurait l’intention d’intégrer des capacités d’IA dans Siri et d’en faire l’un des principaux arguments de vente de l’iPhone 16.

Samsung devrait intégrer son modèle d’IA générative Gauss dans le Galaxy S24. Gauss peut générer et modifier des images, rédiger des e-mails et résumer des documents. L’entreprise pourrait intégrer UFS 4.0 ou Universal Flash Storage 4.0 pour mieux gérer les demandes de données accrues des applications d’IA.