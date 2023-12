OPPO prépare à lancer Find X7 et X7 Pro, offrant des innovations en matière de caméra et de charge

OPPO se prépare au lancement imminent de son prochain duo phare, le Find X7 et le Find X7 Pro. De récentes fuites révèlent toutefois un design qui n’a rien d’esthétique. La série Find X7, qui devrait être lancée fin janvier ou début février, continue d’attirer l’attention grâce à de nombreuses fuites.

Selon The Tech Outlook, deux nouveaux smartphones OPPO, portant les numéros de modèle PHZ110 et PHY110, ont fait surface sur la plateforme de certification 3C en Chine.

Si l’on examine les détails de la certification 3C des PHZ110 et PHY110, on s’aperçoit qu’il s’agit d’un adaptateur d’alimentation portant le numéro de modèle VCBAJACH/VCBAOBCH, qui prend en charge une capacité de charge rapide de 100 W. Les deux versions peuvent également se vanter d’être compatibles avec les smartphones de la marque OPPO. Les deux versions pourraient également être compatibles avec la charge sans fil de 50 W.

Au-delà de cette révélation sur la charge rapide, la certification reste muette sur les autres spécificités des PHZ110 et PHY110.

L’appareil PHZ110 semble être le Find X7 propulsé par le Dimensity 9300, comme en témoignent les précédents listings Geekbench et AnTuTu. Les rumeurs précédentes suggèrent que le smartphone aura un écran avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, 16 Go de RAM LPDDR5T, 1 To de stockage UFS 4.0 et Android 14.

Un impressionnant bloc de caméra

D’un autre côté, l’appareil PHY110 apparaît comme le Find X7 Pro, qui devrait être équipé de la dernière puce Snapdragon 8 Gen 3. Les rumeurs circulent autour de ses caractéristiques, projetant un écran AMOLED de 6,82 pouces avec une résolution 2K et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. L’une des caractéristiques les plus remarquables est qu’il pourrait être le premier smartphone au monde à disposer de deux caméras périscopiques à l’arrière.

Si les rumeurs se confirment, la configuration de la caméra du X7 Pro serait tout à fait impressionnante, avec une caméra large de 50 mégapixels dotée d’un capteur LYT900 de 1 pouce de Sony. Les deux caméras périscopiques offrent des capacités de zoom optique : 2.7x avec le capteur IMX890 de Sony et 6x avec le capteur IMX858 de Sony. La caméra ultra grand-angle de 50 mégapixels, également équipée du capteur Sony IMX890, vient compléter le quatuor.