Apple vise la clarté et l’innovation avec la mise à niveau des iPad en 2024

Selon un rapport de Mark Gurman de Bloomberg, Apple prévoit une refonte de sa gamme d’iPad en 2024, dans le but de simplifier les choix et de stimuler les ventes. À l’origine, la gamme d’iPad comprenait deux modèles principaux, mais au fil du temps, d’autres options ont été ajoutées, ce qui a semé la confusion chez les consommateurs.

Actuellement, Apple vend 5 principaux iPad, chacun présentant des différences marginales en termes de fonctionnalités et de taille d’écran, ce qui complique la tâche des consommateurs. Mais, Apple serait en train d’apporter quelques changements l’année prochaine afin de permettre aux utilisateurs d’adapter plus facilement un iPad spécifique à leurs besoins.

Changements dans les modèles Pro et Air

Pour remédier à ce problème, Apple entend rationaliser la gamme d’iPad en s’inspirant de la gamme Mac, plus simple. Il s’agit notamment de réduire la confusion entre l’iPad Pro et l’iPad Air.

L’iPad Pro subira d’importantes modifications avec un écran OLED, un nouveau design, une puce M3 et un Magic Keyboard remanié, ce qui le positionnera comme le modèle le plus haut de gamme. L’iPad Air, avec des configurations de 10,9 et 12,9 pouces et un processeur M2, constituera une amélioration notable par rapport à l’iPad standard.

Apple prévoit de commercialiser les nouveaux modèles Pro et Air aux alentours du mois de mars, ce qui coïncidera avec le lancement de l’iPad de 11e génération. L’entreprise abandonnera progressivement l’iPad de 9e génération, doté d’un bouton d’accueil et de larges bordures. Selon Gurman, l’abandon de l’iPad de 9e génération permettra à l’entreprise de « supprimer progressivement certains de ses anciens Pencil ». On peut supposer que l’Apple Pencil 2015 sera le premier à disparaître, une fois qu’il n’y aura plus de port Lightning sur l’iPad pour le brancher maladroitement.

L’iPad mini sera également mis à jour avec un processeur plus rapide.

Bien qu’une rationalisation en faveur des seuls modèles Pro et Air simplifierait la gamme, Apple a besoin d’un modèle moins cher pour le marché de l’éducation et souhaite conserver l’iPad mini pour les utilisateurs qui préfèrent une tablette plus petite.

Changements et futurs défis

Gurman a souligné que la question cruciale est de savoir si cette simplification relancera la catégorie des tablettes. Si de nouveaux modèles à des prix plus élevés peuvent stimuler les recettes à court terme, le succès à long terme des iPad reste incertain, notamment en raison de la concurrence des MacBook à écran tactile dans quelques années.

À moins d’un changement radical dans le fonctionnement de iPadOS qui ferait de l’iPad un remplaçant pratique de l’ordinateur portable pour des tâches plus variées et plus gourmandes en ressources informatiques, l’écran OLED dont on parle pour l’iPad Pro sera un facteur de différenciation plus important pour la plupart des gens que la puce d’Apple sous le capot.

Prochaines sorties d’Apple : MacBook Air M3 et Vision Pro

Gurman mentionne également le projet d’Apple de commercialiser dans quelques mois des MacBook Air M3 dotés d’une puce à 3 nanomètres. Cette initiative est probablement destinée aux utilisateurs des anciens modèles de MacBook Air, plutôt qu’à ceux équipés de la puce M2 récemment mise sur le marché.

Outre les mises à jour de l’iPad et du MacBook, Apple se prépare à la sortie du casque Vision Pro. Des sessions de formation pour les employés des boutiques sont prévues pour la mi-janvier, mettant l’accent sur le processus complexe de personnalisation requis pour chaque utilisateur.

Dans un premier temps, le Vision Pro devrait être réservé aux États-Unis et les achats en boutique devront se faire sur rendez-vous. Apple souhaite commercialiser le Vision Pro d’ici le début de l’année 2024, potentiellement avant le mois de mars.