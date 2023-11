Une version améliorée de Siri dotée d’une IA devrait être présentée à la WWDC 2024

Cherchant à rattraper Google, Apple devrait dévoiler de nouvelles fonctionnalités basées sur l’IA dans iOS 18.

L’informateur @Tech_Reve a récemment publié un tweet dans lequel il affirme qu’Apple utilisera un LLM (Large Language Model) pour faire de Siri « l’assistant virtuel ultime et se prépare à le développer pour en faire l’application d’IA la plus puissante d’Apple ». Le LLM, utilisé sur des chatbots comme ChatGPT, est un modèle de langage doté d’une énorme quantité de données lui permettant de comprendre un large éventail de conversations et d’y répondre correctement.

Good news:

Apple is currently using LLM to completely revamp Siri into the ultimate virtual assistant and is preparing to develop it into Apple’s most powerful killer AI app.

This integrated development effort is actively underway, and the first product is expected to be… pic.twitter.com/rN3Fh3sw7L

— Revegnus (@Tech_Reve) November 9, 2023