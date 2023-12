Qualcomm prendrait un gros risque avec le SoC Snapdragon 8 Gen 4

En octobre 2024, très probablement une semaine avant Halloween, Qualcomm annoncera la prochaine itération de son processeur d’application (AP) phare, le Snapdragon 8 Gen 4. Le SoC, dont le nom de code est « Sun », sera fabriqué par TSMC à l’aide de son processeur de 3 nm. Le Snapdragon 8 Gen 4 sera très important pour Qualcomm car il utilisera pour la première fois les cœurs de processeurs Oryon personnalisés de Qualcomm.

Selon un message Weibo rédigé par Digital Chat Station et relayé par Android Authority, le SM8750 (le numéro de modèle du chipset) comportera 2 gros cœurs « Phoenix » et 6 cœurs « Phoenix » de taille moyenne. Il n’y aura pas de petits cœurs de CPU, qui sont généralement des cœurs de faible puissance et de haute efficacité conçus pour gérer des tâches moins exigeantes et économiser la durée de vie de la batterie.

Dans le même ordre d’idées, le tout nouveau fleuron de MediaTek, le Dimensity 9300, est doté de 4 cœurs de processeur Cortex-X4 et de 4 cœurs de processeur Cortex-A720. L’absence de noyaux d’efficacité a conduit certains à s’inquiéter de la surchauffe du chipset et, lors d’un récent test de stress, la puce a vu ses performances réduites de 46 % en raison de la chaleur. MediaTek a qualifié le test de « défectueux ». Le concepteur de la puce affirme également que le Dimensity 9300 permet d’économiser 10 à 15 % d’énergie lors de l’exécution de tâches lourdes ou « typiques ». Il offre également jusqu’à 33 % d’économies d’énergie lorsqu’il fonctionne au même niveau de performance que le Dimensity 9200.

Qualcomm a réduit le nombre de petits cœurs en commençant par le Snapdragon 8 Gen 2 qui avait trois petits cœurs contre quatre pour son prédécesseur. Le Snapdragon 8 Gen 3, qui équipera les smartphones Android haut de gamme d’ici à 2024, n’a plus que deux petits cœurs. Comme MediaTek avec le Dimensity 9300, si Digital Chat Station a raison, Qualcomm s’exposera à des inquiétudes concernant la surchauffe du Snapdragon 8 Gen 4.

Le Snapdragon 8 Gen 4 sera utilisé en 2025 sur le Galaxy S25 Ultra et certains autres modèles de la gamme Galaxy S25. Nous pourrions voir TSMC et Samsung Foundry produire à double source le Snapdragon 8 Gen 5 que Samsung utilisera pour équiper certains de ses flagships en 2026.