Bloc-notes de Windows 11 s’enrichit d’un compteur de caractères et d’options de menu

L’application Bloc-notes a été considérablement remaniée lors de la première version de Windows 11, mais Microsoft n’a pas fini de déployer des mises à jour. Deux nouvelles fonctionnalités sont désormais disponibles : un compteur de caractères et une option de menu contextuel.

Microsoft distribue la version 11.2311.29.0 de Bloc-notes aux membres du programme Windows Insiders qui utilisent les canaux Canary et Dev. La principale amélioration de cette version est un nouvel indicateur de nombre de caractères, qui apparaît à côté des indicateurs de ligne et de colonne existants dans la barre d’état inférieure.

L’article de blog explique : « Gardez la trace de la longueur de votre document grâce au nouvel affichage du nombre de caractères dans la barre d’état. Lorsqu’un texte est sélectionné, la barre d’état affiche le nombre de caractères pour le texte sélectionné et pour l’ensemble du document. Si aucun texte n’est sélectionné, le nombre de caractères de l’ensemble du document est affiché, ce qui vous permet de toujours avoir une vision claire de la longueur de votre document ».

La même mise à jour introduit également une nouvelle option « Éditer avec le Bloc-notes » dans le menu contextuel du clic droit dans l’Explorateur de fichiers. Lorsque vous ouvrez le menu contextuel sur un fichier, l’option apparaît en bas de la liste. L’éditeur tiers Notepad++ a ajouté une option de menu similaire en mars dernier pour les PC sous Windows 11. Plusieurs éditeurs de texte, dont Notepad++, disposaient déjà d’une option d’édition rapide sur Windows 10 et les versions antérieures (car le menu a été retravaillé pour Windows 11).

L’option d’édition rapide est un ajout un peu étrange, étant donné que Notepad devrait déjà apparaître dans le sous-menu « Ouvrir avec » pour les fichiers pris en charge, ce qui rallonge le menu contextuel pour potentiellement économiser un clic. Windows 11 n’offre pas non plus (pour l’instant) de moyen simple de supprimer ou d’ajouter ces éléments de menu spécifiques à une application.

Pas de révolution

Ce ne sont pas les seuls ajouts récents à l’application Bloc-notes. Microsoft a ajouté l’enregistrement automatique des fichiers en septembre, et la prise en charge des fenêtres à onglets, attendue depuis longtemps, a été ajoutée en février. La première version de Windows 11 en 2021 a introduit la nouvelle version de Bloc-notes avec une interface plus moderne, la prise en charge du mode sombre, l’annulation à plusieurs niveaux et une fonction de recherche et de remplacement améliorée.

Les nouvelles fonctionnalités de Bloc-notes sont encore testées par les utilisateurs du programme Insider, mais elles devraient être déployées sur tous les PC dans quelques semaines si aucun bug majeur n’est découvert.