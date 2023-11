MediaTek annonce le chipset Dimensity 9300 pour affronter le Snapdragon 8 Gen 3

MediaTek est prêt à entrer dans la course aux smartphones Android phares. Comme annoncé précédemment, MediaTek a enfin officialisé son chipset haut de gamme, le Dimensity 9300. Celui-ci rivalise directement avec la plateforme mobile Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm, qui a récemment été présentée.

Le SoC Dimensity 9300, qui succède au Dimensity 9200, est basé sur le processus de 4 nm de troisième génération et dispose d’une configuration octa-core. Par rapport à son concurrent direct Qualcomm (qui n’a qu’un seul grand cœur), la puce MediaTek a une configuration de cœur encore plus ambitieuse. Il comprend 4 cœurs Arm Cortex-X4 cadencés à 3,25 GHz et 4 cœurs Cortex-A720 cadencés à 2,0 GHz. Il est présenté comme le premier à utiliser « tous les gros cœurs pour des performances extrêmes ». En comparaison, le Snapdragon 8 Gen 3 a une vitesse d’horloge maximale de 3,3 GHz.

La présence du GPU Immortalis-G720 permet d’augmenter les performances du GPU de 46 % et de réduire la consommation d’énergie de 4 %. Vous bénéficiez également du ray tracing basé sur le matériel pour « des effets d’illumination globale au niveau de la console à 60 images par seconde ».

Le chipset prend en charge le nouveau processeur APU 790 AI avec des performances d’IA générative améliorées et une consommation d’énergie réduite de 45 %. Il y a également une prise en charge de NeuroPilot Fusion, qui peut permettre la prise en charge des LLM.

Joe Chen, président de MediaTek, a déclaré : « Le Dimensity 9300 est la puce phare la plus puissante de MediaTek à ce jour, apportant une énorme augmentation de la puissance de calcul brute aux smartphones phares grâce à notre conception révolutionnaire All Big Core. Cette architecture unique, associée à notre unité de traitement de l’IA sur puce améliorée, ouvrira une nouvelle ère d’applications d’IA générative, les développeurs repoussant les limites avec les capacités de calcul de l’IA périphérique et de l’IA hybride ».

Le Vivo X100 sera le premier smartphone à l’inclure

Pour ce qui est de la photographie, le chipset est doté d’une unité de traitement AI-ISP à faible consommation et prend en charge le HDR toujours actif jusqu’à la résolution 4K, la réduction du bruit AI 4K (AI-NR) et le traitement AI sur les photos et les vidéos RAW, entre autres. Il prend également en charge le format Ultra HDR d’Android 14. Les configurations d’affichage incluent le WQHD à 180 Hz et le 4K jusqu’à 120 Hz. Il y a aussi le moteur MiraVision Picture Quality (PQ) pour une meilleure qualité d’image.

En outre, le chipset MediaTek Dimensity 9300 est équipé du Wi-Fi 7, d’un modem 5G R16 et de bien d’autres choses encore.

Les premiers smartphones dotés du MediaTek Dimensity 9300 seront commercialisés d’ici la fin de l’année 2023, à commencer par la série Vivo X100 dont le lancement est prévu le 13 novembre. Restez donc à l’écoute pour plus de détails. Cette fois-ci, MediaTek semble surpasser Qualcomm en termes de puissance de feu brute, ainsi que de volonté d’adopter les outils d’intelligence artificielle qui font fureur de nos jours. Il sera intéressant de voir combien de marques choisiront MediaTek plutôt que Qualcomm en 2024, et si MediaTek peut enfin combler le fossé lorsqu’il s’agit de la préférence des clients.