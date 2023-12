Linux adopte une approche BSOD à la Windows pour les messages d’erreur critiques

L’infâme « écran bleu de la mort », alias Blue Screen of Death ou BSOD, de Windows est en quelque sorte un jeu de mots. Les gens ont pris l’habitude de les repérer dans la nature et, dans certains cercles, ils restent le symbole de la fragilité et de l’instabilité supposées des PC. Aujourd’hui encore, les PC en réseau sous macOS sont représentés par des écrans CRT beiges affichant un BSOD.

Mais, le BSOD est censé être un outil de diagnostic, un écran d’information que les techniciens peuvent utiliser pour commencer à identifier le problème qui a causé le crash en premier lieu ; le fait que les codes d’erreur BSOD de l’ancien Windows étaient souvent si larges et vagues qu’ils étaient inutiles ne rend pas l’idée mauvaise pour autant.

Aujourd’hui, la version 255 du projet Linux systemd honore cette intention originale en ajoutant un composant systemd-bsod qui génère un affichage plein écran de certains messages d’erreur lorsqu’un système Linux tombe en panne.

Le composant systemd-bsod est actuellement répertorié comme « expérimental » et « sujet à modification ». Mais la fonctionnalité est simple : tout message d’erreur enregistré qui atteint le niveau LOG_EMERG sera affiché en plein écran pour permettre aux gens de prendre une photo ou de l’écrire.

Phoronix rapporte que, comme pour les BSOD de Windows moderne, la version Linux générera également un QR code pour faciliter la recherche d’informations sur votre téléphone. Cette fonctionnalité aurait été ajoutée dans le cadre d’un projet Outreachy, un groupe qui propose des stages aux personnes travaillant sur des outils open source.

D’autres ajouts importants

Il s’agit d’une petite modification apportée à un seul projet logiciel, mais systemd gère les services et les paramètres du système pour la grande majorité des grandes distributions Linux, comme Debian, Fedora, Arch, Ubuntu, CentOS, Red Hat Enterprise Linux, et de nombreuses autres distributions en aval. Il y a de fortes chances que la version de Linux que vous utilisez finisse par voir cette version de systemd, en fonction de la fréquence et de l’agressivité avec lesquelles elle intègre les nouveaux logiciels en amont et de la rapidité avec laquelle vous migrez vers les nouvelles versions lorsqu’elles sortent.

La version 255 de systemd comporte des dizaines d’autres fonctionnalités et correctifs, la plupart plus utiles et plus importants que la nouvelle fonctionnalité de BSOD. Cela inclut de nombreux ajouts liés à la prise en charge des TPM, au chiffrement des disques et à la possibilité d’utiliser l’hibernation avec les systèmes de fichiers btrfs.