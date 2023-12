Baldur’s Gate 3 sort sur Xbox quelques instants après avoir été élu jeu de l’année

Le jeu de rôle Baldur’s Gate 3 de Larain Studios a remporté le trophée Jeu de l’année aux Game Awards 2023 après une lutte acharnée entre certains des plus grands jeux de cette année. Baldur’s Gate 3 a reçu de nombreuses nominations, parmi lesquelles il a remporté cinq prix. Enfin, il a remporté le plus grand prix de la soirée.

Avant d’annoncer le nom du vainqueur, les téléspectateurs ont assisté à la comédie musicale des Game Awards GOTY. Il s’agit d’un mélange de chansons titres de chacun des nominés de la catégorie. Et honnêtement, on ne s’en lasse pas.

Les gagnants ont ensuite été dévoilés, et c’est Larian Studios qui a remporté le prix pour Baldur’s Gate 3.

Swen Vincke, le directeur du jeu Baldur’s Gate 3, s’est exprimé sur le jeu et son succès. Il a remercié l’équipe, lui reconnaissant le mérite d’avoir créé un titre d’une telle ampleur. Il a également remercié et dédié le prix à Jim Southward, qui est malheureusement décédé le mois dernier. Enfin, il a remercié les 2 000 développeurs et les joueurs qui ont joué au jeu.

Baldur’s Gate 3 remporte le prix dans une catégorie surchargée qui comprenait des titres comme :



Larian Studios a également profité de l’occasion pour annoncer la sortie de Baldur’s Gate 3 sur Xbox Series X|S. Dans ses messages sur les réseaux sociaux, Larian indique que le jeu est désormais disponible sur les consoles Xbox de la génération actuelle, l’édition de luxe comprenant également des disques Xbox physiques.

Xbox players, it’s party time.

Baldur’s Gate 3 is now available for Xbox Series X|S; start your adventure today!

Get BG3 Here: https://t.co/cQgrmWoAQo pic.twitter.com/f08upIYL9z

—Larian Studios (@larianstudios) December 8, 2023