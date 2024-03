Canonical introduit le Support Legacy pour Ubuntu : Mise à jour jusqu’à 12 ans

Chaque version d’Ubuntu Linux est prise en charge pendant 9 mois, les versions LTS (Long Term Support) bénéficiant de 5 ans de mises à jour et de correctifs de sécurité. Canonical va encore plus loin, en commençant par un nouveau programme destiné aux entreprises.

Canonical vend déjà Ubuntu Pro en tant qu’abonnement optionnel pour les particuliers et les entreprises, qui ajoute 5 années supplémentaires de mises à jour et de support logiciel pour les versions LTS d’Ubuntu, en plus des 5 années de support existantes (gratuites). Ubuntu 18.04 LTS a été publié en avril 2018, et le support grand public a pris fin après mai 2023, mais il continuera à recevoir des mises à jour via Ubuntu Pro jusqu’en avril 2028.

Canonical a annoncé un nouveau programme Legacy Support, qui prolonge la durée de vie des versions Ubuntu LTS à 12 ans. Le programme est un abonnement optionnel en plus d’Ubuntu Pro, commençant par Ubuntu 14.04 LTS Trusty Tahr LTS. Cette mise à jour atteindra la fin des mises à jour standard d’Ubuntu Pro en avril 2024, et bénéficiera alors de deux années supplémentaires avec le support Legacy. Le programme sera étendu à d’autres versions LTS lorsqu’elles auront atteint 10 ans – la prochaine sera Ubuntu 16.04 Xenial Xerus en 2026.

L’article de blog explique :

Les versions d’Ubuntu bénéficiant d’un support à long terme bénéficient de cinq ans de maintenance de sécurité standard sur le dépôt principal d’Ubuntu. Ubuntu Pro étend cet engagement à 10 ans sur les dépôts principal et universel, offrant aux entreprises et aux utilisateurs finaux l’accès à une vaste bibliothèque de logiciels libres sécurisés. L’abonnement est également assorti d’une assistance téléphonique et d’une assistance par ticket. Les abonnés à Ubuntu Pro peuvent acheter deux années supplémentaires de maintenance et d’assistance en matière de sécurité grâce au nouveau module complémentaire Legacy Support.

Pas pour les consommateurs

Microsoft propose déjà un support étendu pour certaines éditions de Windows, ce qui semble être une mesure visant à rendre les systèmes Ubuntu aussi fonctionnels que les PC Windows sur de longues périodes. Microsoft propose le Long-Term Servicing Channel (LTSC) de Windows 10, qui est pris en charge pendant 10 ans, mais qui n’est destiné qu’aux entreprises (contrairement à Ubuntu Pro). Microsoft poursuit également les mises à jour de certaines versions dans le cadre de contrats de support onéreux.

Il n’est pas certain que le programme Legacy Support soit un jour proposé aux particuliers. Il est principalement destiné aux appareils embarqués, aux serveurs et à d’autres matériels dont la mise à jour normale est trop coûteuse. C’est un problème courant pour les usines, les hôpitaux et d’autres industries disposant de logiciels et d’équipements spécialisés, mais pas tellement pour les ordinateurs de bureau et les ordinateurs portables des particuliers. La plupart des utilisateurs d’Ubuntu à la maison se contenteront des mises à jour standard ou LTS d’Ubuntu.