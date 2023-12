Realme GT 5 Pro : un nouveau smartphone phare lancé avec le Snapdragon 8 Gen 3

Realme a lancé son nouveau smartphone phare, le Realme GT 5 Pro, en Chine. Le smartphone est un autre avec le dernier chipset Snapdragon 8 Gen 3 et rivalise avec des options comme le OnePlus 12, le Xiaomi 14 Pro, et plus encore.

En plus de cela, un autre domaine de mise en évidence est son département de caméra. Le Realme GT 5 Pro est livré avec une caméra principale de 50 mégapixels avec le capteur super léger Sony LYT-808 de 1/1,4 pouce pour améliorer la photographie et l’enregistrement vidéo en basse lumière, un téléobjectif périscopique de 50 mégapixels avec le capteur Sony IMX890, et un objectif ultra-large de 8 mégapixels. Il y a également un capteur selfie de 32 mégapixels.

Le Realme GT 5 Pro s’étend sur 6,78 pouces et a une luminosité maximale de 4500 nits, un peu comme le OnePlus 12. L’écran AMOLED 1,5 K prend en charge un taux de rafraîchissement variable de 144 Hz, un taux d’échantillonnage tactile instantané de 2 160 Hz, une gradation PWM à haute fréquence de 2 160 Hz et la certification TÜV Eye Comfort 3.0.

L’appareil présente un design de montre de luxe avec une grande bosse de caméra arrière ronde, ressemblant à celle que l’on trouve sur le OnePlus 12. Les options de couleur Red Rock et Bright Moon sont proposées dans une finition cuir avec une technologie nano-skin, tandis que le modèle Starry Night a une finition mate avec une technologie AG Glass.

Une partie intéressante est la fonction de déverrouillage rapide de la paume et la prise en charge de 12 gestes aériens avec un système de contrôle gestuel IA.

Une grosse batterie

Sous le capot, on retrouve une batterie d’une capacité de 5 400 mAh avec une charge rapide de 100W et un support de charge rapide sans fil de 50 W. Le Realme GT 5 Pro est également livré avec le support d’un système de refroidissement 3VC avec jusqu’à 12 000 mm² de zone de dissipation thermique, le plus grand dans l’industrie selon la société. Il est équipé d’une mémoire vive pouvant aller jusqu’à 16 Go et d’une capacité de stockage de 1 To.

Il y a aussi le « premier au monde » Geek Performance Panel 2,0 pour la modulation de la fréquence du CPU, le contrôle universel du blaster IR, le NFC amélioré, le moteur linéaire à axe X et les doubles haut-parleurs Dolby Atmos. Le smartphone fonctionne avec Realme UI 5.0 basé sur Android 14 et prend en charge un classement IP64 pour la résistance à l’eau et à la poussière.

Prix et disponibilité

Le Realme GT 5 Pro est proposé à partir de 3 399 CNY (~ 440 euros) et est maintenant en précommande en Chine. Malheureusement, aucune information de son lancement en France.