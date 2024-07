Epic Games Store sur iOS : Apple donne son accord sous conditions

Apple a récemment approuvé l’application Epic Games Store pour les iPhone et iPad dans l’Union européenne, après plusieurs rejets, selon Reuters. Apple a précisé que le problème concernait le marché Epic Sweden AB et non l’application Fortnite, déjà approuvée.

Avant cette approbation, Epic Games avait exprimé sa frustration sur X (anciennement Twitter) concernant les rejets de son application par Apple. Apple avait des préoccupations sur la similitude de l’Epic Games Store avec l’App Store, notamment en ce qui concerne les designs et libellés des boutons.

Epic a fait valoir que l’utilisation de termes tels que « Installer » et « Achats intégrés » est standard dans les magasins d’applications d’autres plateformes. L’objectif d’Epic est de créer un magasin convivial pour les utilisateurs mobiles, soulignant que la divulgation des achats intégrés est une pratique réglementaire recommandée.

Epic a accusé Apple de rejets arbitraires, en violation de la loi sur les marchés numériques (DMA). Ces préoccupations ont été partagées avec la Commission européenne.

Cependant, cette approbation est « temporaire », a posté le PDG d’Epic, Tim Sweeney, qui présente la demande d’Apple différemment. Il affirme que la société exige « un changement des boutons dans la prochaine version », promettant que l’entreprise « se battra contre cela ».

Approbation du Epic Games Store sous conditions

Apple a approuvé l’application Epic Sweden AB Marketplace, mais Epic doit encore apporter certaines modifications. Conformément à la section 2.3 (G) de l’accord développeur d’Apple, Epic doit s’assurer que son magasin ne ressemble pas trop à l’App Store.

Bien que Epic ait majoritairement respecté cette règle, Apple a souligné des problèmes concernant le design et le texte du bouton de téléchargement. Apple a également confirmé que Fortnite avait déjà été approuvé.

La persistance d’Epic

Depuis 2020, Epic et Apple sont en conflit juridique concernant la commission de 30 % d’Apple sur les paiements intégrés, que Epic estime violer les règles antitrust. Les récentes modifications d’Apple pour se conformer à la loi sur les marchés numériques de l’UE permettent des magasins d’applications alternatifs sur iPhone, tout en introduisant une « redevance technologique de base » critiquée.

Les nouvelles règles désignent Apple comme un « gardien » de l’UE, obligeant les développeurs à payer des frais pour utiliser sa technologie. Malgré des revers juridiques aux États-Unis, Epic persiste à atteindre les utilisateurs d’iPhone sans payer les commissions d’Apple, ce qui a entraîné une suspension temporaire de compte dans l’UE.

Une intervention réglementaire a suivi, permettant à Epic Games de préparer le lancement de Fortnite et de son Games Store sur la plateforme iOS.

Date de lancement

La bataille entre Apple et Epic Games continue de faire rage, avec des implications majeures pour l’avenir des applications sur iOS en Europe. Epic a réitéré sa volonté de lancer l’Epic Games Store et Fortnite sur iOS dans l’UE dans les prochains mois.