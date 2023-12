YouTube met en place une nouvelle fonctionnalité de modération des commentaires pour les créateurs, appelée Pause. Cette nouvelle fonctionnalité permet aux créateurs d’empêcher la création de nouveaux commentaires au niveau de la vidéo, tout en conservant les commentaires déjà publiés.

Auparavant, YouTube ne permettait aux créateurs que d’attendre que les commentaires soient examinés avant de les publier ou de désactiver complètement les commentaires sur leur chaîne. Désormais, les créateurs bénéficieront d’une plus grande souplesse et d’une pause dans la gestion des commentaires s’ils deviennent trop nombreux, sans avoir à les désactiver complètement.

Pour mettre en pause les commentaires d’un créateur de vidéo, il lui suffit de se rendre dans les paramètres de commentaires au niveau de la vidéo et de choisir « Pause », et les spectateurs recevront une notification dans la section des commentaires indiquant que « les commentaires sont mis en pause ».

En outre, YouTube a également simplifié l’organisation et la dénomination de certains paramètres de commentaires afin de permettre aux créateurs d’utiliser plus facilement les outils de modération des commentaires. Avec la nouvelle mise à jour, les paramètres de commentaires n’affichent plus que trois options simplifiées : Activé, Pause et Désactivé, avec les fonctions mentionnées ci-dessous :

Activé, avec des paramètres optionnels de modération des commentaires : Aucun : aucun commentaire n’est examiné avant d’être publié ; Basique : les commentaires potentiellement inappropriés sont examinés ; Strict : un plus grand nombre de commentaires potentiellement inappropriés sont examinés : Retenir tout : Retenir tous les commentaires pour examen.

Pause : mets en pause les commentaires d’une vidéo.

Désactivé : désactive complètement la section des commentaires.

La nouvelle option de pause se trouve dans les paramètres de commentaires au niveau de la vidéo, sur la page de visionnage de l’application YouTube, ou dans YouTube Studio sur mobile et ordinateur de bureau.