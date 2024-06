Realme GT 7 Pro : Premier smartphone avec Snapdragon 8 Gen 4 en vue

Le fabricant chinois de smartphones realme travaille déjà sur son prochain flagship, le realme GT 7 Pro. Ce smartphone devrait faire ses débuts plus tard cette année, ce qui pourrait en faire l’un des premiers appareils équipés du processeur Snapdragon 8 Gen 4 de Qualcomm, encore non annoncé officiellement.

Avant de nous enthousiasmer pour cet exploit de Realme, examinons de plus près ce que le GT 7 Pro devrait offrir, en plus du puissant processeur.

Selon Digital Chat Station, une source fiable, le Realme GT 7 Pro sera doté d’un écran OLED LTPO de 8T avec une résolution de 1.5K. À l’intérieur, le téléphone embarquera pas moins de 16 Go de RAM et 1 To de stockage interne, typique des variantes les plus coûteuses des flagships.

Bien que la taille de la batterie ne soit pas mentionnée, il est rapporté que le smartphone utilisera une batterie à anode de silicium, une alternative bien meilleure aux batteries traditionnelles au lithium-ion.

Une autre information intéressante dévoilée par Digital Chat Station concerne le bloc de la caméra du Realme GT 7 Pro. Apparemment, le flagship de Realme sera équipé d’un téléobjectif périscopique de 50 mégapixels avec un zoom optique 3x. C’est tout ce que nous savons sur la caméra du téléphone pour l’instant, mais nous nous attendons à ce que plus d’informations apparaissent dans les mois précédant l’annonce officielle.

Innovation et lancement du Realme GT 7 Pro

Les fabricants chinois de smartphones ont toujours été parmi les premiers à adopter de nouvelles technologies, il n’est donc pas surprenant que Realme lance l’un des premiers téléphones équipés du Snapdragon 8 Gen 4. Les entreprises chinoises sont souvent à la pointe de l’innovation, alors que des géants comme Apple et Samsung préfèrent jouer la sécurité en itérant sur ce qui a déjà fait ses preuves auprès de leur public, ajoutant rarement quelque chose de vraiment nouveau.

Realme devrait lancer le GT 7 Pro au quatrième trimestre 2024, mais nous attendons plus de détails une fois que Qualcomm aura officiellement annoncé le Snapdragon 8 Gen 4.