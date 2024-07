CMF Phone 1 : Prix dévoilé par Flipkart, seulement 200 euros !

Le CMF Phone 1 by Nothing fait beaucoup parler de lui ces derniers temps, et nous connaissons déjà la plupart des spécifications et des détails de conception du futur appareil. Cependant, nous ne pouvions que spéculer sur le prix, c’est-à-dire jusqu’à aujourd’hui. Flipkart semble avoir divulgué « accidentellement » le prix du CMF Phone 1, et vous serez ravi de voir le prix si vous avez l’intention d’en acheter un.

Repéré pour la première fois par l’utilisateur X @himawanth8 dans ce qui ressemble à une mini-bannière publicitaire de YouTube, il suggère que le CMF Phone 1 sera vendu au prix de 17 999 roupies en Inde. Ou bien, le prix sera effectivement ramené à 14 999 roupies après les remises. Cela correspondrait à un prix aux alentours des 200 euros en France avec le taux de change actuel. Évidemment, on peut s’attendre à un prix légèrement plus élevé, probablement en dessous des 250 – 300 euros.

Le « * » à la fin indique qu’il y a un piège. Il est possible qu’il y ait un bonus d’échange de 2 000 roupies et une réduction de 2 000 roupies sur certaines banques et cartes, ce qui ramènerait le prix de 17 999 roupies à 14 999 roupies.

L’accroche pourrait également laisser entendre que l’offre de réduction n’est disponible que pour la première vente, comme nous l’avons vu dans le passé avec l’offre de vente de 19 999 roupies du Nothing Phone 2(a). L’annonce mentionne également que la première vente débutera à 12 h le 12 juillet.

Pour ceux qui l’ignorent, le CMF Phone 1 sera équipé du Dimensity 7300, d’une batterie de 5 000 mAh, d’une double caméra arrière (50 mégapixels + capteur de profondeur de 2 mégapixels) et d’un design unique avec des panneaux arrière et des accessoires interchangeables.

Un excellent rapport-qualité prix pour le CMF Phone 1 ?

Dans l’ensemble, le prix semble assez correct pour un smartphone de ce calibre, peut-être même un peu moins élevé que celui de la concurrence. Nul doute que les accessoires supplémentaires et les coques vendues séparément compenseront largement le prix plus bas que prévu du smartphone. Il s’agit néanmoins d’une stratégie intelligente de la part de Carl Pei.

Que pensez-vous du prix du CMF Phone 1 ?