Le démontage du OnePlus 12 révèle une imposante chambre de refroidissement

Le OnePlus 12, actuellement disponible uniquement en Chine, a déjà reçu son premier démontage sur la chaîne YouTube WekiHome, comme le rapporte Android Authority. Cette exploration complète révèle les impressionnants composants internes du smartphone, en particulier son énorme chambre de refroidissement par vapeur.

La vidéo de démontage plonge dans les entrailles du téléphone, montrant le capteur Lytia 808 à double couche de Sony, la caméra périscopique de 64 mégapixels et la caméra ultra-large de 48 mégapixels. En outre, nous voyons la carte mère, le socle de recharge sans fil, l’antenne NFC et d’autres composants clés.

Mais c’est lorsque l’équipe atteint les couches les plus profondes que le clou du spectacle se produit. La vidéo révèle une énorme chambre de refroidissement de la vapeur située juste en dessous de l’écran du téléphone. Ce mastodonte éclipse les systèmes de refroidissement que l’on trouve dans la plupart des smartphones.

Cet impressionnant système de refroidissement semble être une réponse directe aux choix de conception controversés d’Apple pour l’iPhone 15. Dans le but d’alléger l’appareil, Apple aurait compromis le système thermique de l’iPhone 15, ce qui a suscité des inquiétudes quant à la gestion de la chaleur.

OnePlus, semble-t-il, a adopté l’approche inverse, privilégiant les performances et la puissance soutenue grâce à sa solution de refroidissement massive.

Une excellente nouvelle !

Si la date de lancement mondial du OnePlus 12 n’a pas encore été confirmée, la société a annoncé qu’il serait disponible au début de l’année 2024. Avec son puissant processeur Snapdragon 8 Gen 3, son bloc de caméra avancé et sa solution de refroidissement robuste, le OnePlus 12 s’annonce comme une option convaincante pour les utilisateurs Android à la recherche d’un smartphone phare aux performances et à la gestion thermique exceptionnelles.

Ce démontage offre un aperçu précieux de la conception et de l’ingénierie du OnePlus 12, et il sera intéressant de voir comment il se compare aux autres smartphones phares du marché en termes de performances et d’efficacité thermique. La plus grande chambre de refroidissement est un signe prometteur pour les utilisateurs du OnePlus 12, car elle suggère que le smartphone devrait être en mesure de gérer même les tâches les plus exigeantes sans ralentissement.