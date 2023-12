Windows 12 pourrait arriver dès juin 2024, stimulant le marché des PC

by

Noël pourrait bien être arrivé en avance pour les fabricants d’ordinateurs portables, puisqu’une nouvelle fuite suggère que Windows 12 pourrait arriver dès juin 2024. L’information, initialement rapportée par Tom’s Hardware et complétée par KitGuru, est apparue dans le Commercial Times de Taïwan et sera une bonne nouvelle pour le marché des PC et des ordinateurs portables, qui a connu un déclin depuis la pandémie de Covid-19.

Lorsque les gens ont commencé à travailler à domicile, beaucoup ont acheté de nouveaux PC ou ordinateurs portables, ainsi que des webcams et d’autres accessoires, mais ce boom n’a pas duré. Étant donné que tant de personnes utilisent de nouveaux appareils, il est compréhensible qu’elles ne soient pas pressées d’en acheter un nouveau.

Cette situation a entraîné une baisse des ventes de PC et d’ordinateurs portables, mais le lancement d’un nouveau système d’exploitation pourrait contribuer à relancer ces ventes.

Selon le rapport, la date de juin 2024 pour Windows 12 a été évoquée lors de la récente exposition Taiwan Medical Technology Exhibition à Taipei, où le président de Quanta Computer, Barry Lam, aurait déclaré que « l’été prochain, lorsque Microsoft lancera une nouvelle génération de systèmes d’exploitation Windows, les PC IA seront également lancés les uns après les autres ».

Bien que la date de juin 2024 ne soit pas tout à fait claire dans le rapport et que Microsoft n’ait pas officiellement révélé ses plans pour Windows 12, nombreux sont ceux qui, dans l’industrie du PC, espèrent que c’est le plan de Microsoft. Nous avons également entendu d’autres rumeurs sur une date de lancement en 2024 par le passé.

Un puissant nouveau système d’exploitation, doté de fonctionnalités innovantes, pourrait encourager les gens à passer à un nouveau matériel.

L’IA à la rescousse ?

Microsoft n’a jamais caché ses ambitions en matière d’intelligence artificielle (IA), et bien qu’elle ait mis en avant les fonctionnalités d’IA dans Windows 11 (et même Windows 10), il est probable que Windows 12 intègre encore davantage l’IA — et c’est là que le prochain système d’exploitation pourrait se différencier de ses prédécesseurs.

Les ajouts de Microsoft à Windows 11 en matière d’intelligence artificielle, sous la forme de l’assistant Copilot, ont été chaleureusement accueillis par les utilisateurs, mais ils ressemblent encore un peu à un gadget. Jusqu’à présent, rien ne change fondamentalement la façon dont nous utilisons Windows 11 ou nos PC, comme Microsoft l’a promis.

Cependant, l’idée que Windows 12 soit conçu dès le départ pour utiliser l’IA, et qu’il fasse ses débuts sur les ordinateurs portables et les PC équipés de matériel prenant en charge l’IA, est incroyablement excitante. Si juin 2024 marque effectivement le début d’une nouvelle ère pour les meilleurs ordinateurs portables et PC, de nombreuses personnes seront certainement tentées de passer à la vitesse supérieure.