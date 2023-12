Le Samsung Galaxy A55 5G fait surface dans des rendus

by

Après les rumeurs, le Galaxy A55 5G, le smartphone de milieu de gamme de la série A de Samsung le plus attendu, a fait surface dans des rendus, grâce à MySmartPrice. On y retrouve le design familier des Galaxy A15, Galaxy A25 et Galaxy A35.

Le smartphone devrait mesurer 161,1 x 77,3/77,9 x 8,2 mm, ce qui le rend légèrement plus grand et plus large que le A54, puisqu’il devrait être doté d’un écran Infinity-O de 6,5 pouces, par rapport à l’écran de 6,4 pouces du A54.

Le smartphone serait l’un des premiers à utiliser le SoC Exynos 1480 (S5E8845) avec 4 cœurs de performance cadencés à 2,75 GHz et 4 cœurs d’efficacité cadencés à 2,05 GHz avec le GPU Xclipse 530.

Le Galaxy A55 5G devrait, selon les rumeurs, être doté d’une caméra principale de 50 mégapixels à l’arrière, d’une caméra ultra-large de 12 mégapixels et d’une caméra frontale de 32 mégapixels, comme le Galaxy A54. Il a récemment reçu la certification 3C en Chine, révélant une charge rapide de 25W, analogue à celle du Galaxy A54. Il n’est pas livré avec un chargeur dans la boîte, comme la plupart des autres smartphones Samsung.

Le smartphone devrait arriver début 2024, en même temps que le Galaxy A35 5 G.