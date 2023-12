Rockstar confirme que la bande-annonce de GTA 6 sera diffusée le 5 décembre

Accrochez-vous : Rockstar Games a officiellement confirmé la date et l’heure auxquelles les fans pourront regarder la première bande-annonce de GTA 6, le prochain jeu de la série à succès, et nous n’avons pas longtemps à attendre.

Dans un nouveau teaser posté sur X, anciennement Twitter, aujourd’hui (1er décembre), Rockstar a partagé une image de silhouettes de palmiers sur un coucher de soleil violet et orange, avec le logo de Rockstar Games et les mots simples : « Trailer 1, Tuesday, December 5, 9 am ET ».

Pour plus de clarté, cela équivaut au 5 décembre à 15 heures, heure de Paris.

Aucun autre détail n’a été fourni, mais d’une manière générale, je vous conseille de garder les yeux rivés sur les comptes de réseaux sociaux de Rockstar Games à ce moment-là, afin que nous puissions voir ce que les développeurs ont concocté.

L’engouement pour GTA 6 (comme l’ont officieusement surnommé les fans) ne date pas d’hier. Rockstar Games a confirmé pour la première fois en février 2022 que « le développement actif du prochain volet de la série Grand Theft Auto est en cours ». Ce n’est que le mois dernier que les développeurs ont révélé que la première bande-annonce arriverait au début du mois de décembre. Aujourd’hui, un jour seulement après le début du mois, l’excitation a déjà atteint son paroxysme.

Nous ne savons toujours pas ce que la bande-annonce montrera, ni sur quelles plateformes le jeu sera disponible, ni quand il sortira, ni même quel est son nom officiel. Espérons que tout cela sera bientôt révélé.