Le GPT Store sera lancée en 2024, les mises à jour de ChatGPT seront bientôt disponibles

Dans un e-mail adressé aux développeurs GPT, OpenAI a annoncé que le GPT Store, une initiative très attendue dans le domaine des technologies d’IA générative, devrait être lancé au début de l’année prochaine.

Dans cet e-mail, OpenAI a déclaré que « des choses inattendues nous ont tenus occupés », ce qui a repoussé le lancement du GPT Store. La société a déclaré qu’elle avait prévu de lancer la boutique en décembre, ce qui est légèrement plus tard que ce qui avait été promis à l’origine ; lors de sa conférence de développeurs en novembre, OpenAI a déclaré que la boutique serait lancée plus tard dans le mois.

Pour être juste, OpenAI a connu une semaine très mouvementée, avec l’éviction de son PDG Sam Altman, la révolte ouverte de centaines de ses employés, l’exode et la campagne de réseaux sociaux avec emoji du cœur de ses cadres supérieurs, l’accueil d’un nouveau PDG et la réintégration d’Altman à la tête de l’entreprise.

Le magasin GPT sera une place de marché pour les utilisateurs des constructeurs GPT d’OpenAI, qui pourront vendre et partager les GPT qu’ils ont développés. Lorsque la société a annoncé la création de GPT personnalisés, OpenAI a déclaré qu’elle paierait les personnes ayant créé leurs propres GPT d’un montant non spécifié en fonction de l’utilisation de leur création.

Des améliorations au GPT Builder

Parallèlement à cette annonce, l’entreprise a révélé plusieurs améliorations apportées aux outils du GPT Builder. L’une des améliorations notables de GPT Builder est la refonte de son interface de configuration. Cette mise à jour devrait simplifier l’expérience de l’utilisateur et rendre les outils d’IA plus accessibles et plus faciles à intégrer dans diverses tactiques de marketing.

S’attaquant à l’aspect crucial du traitement des données, OpenAI a modifié la fonction de traitement des fichiers au sein de l’interpréteur de code.

En réponse aux préoccupations en matière de confidentialité et de facilité d’utilisation, la possibilité de télécharger les fichiers téléchargés est désormais désactivée par défaut, et des conseils supplémentaires sont fournis aux utilisateurs.

Ce changement sera vital pour les professionnels du marketing et du référencement qui manipulent des données sensibles dans des GPT personnalisés.

D’autres améliorations incluent l’introduction de tests en un clic et de messages de débogage dans le mode de prévisualisation de GPT Builder afin d’améliorer l’expérience de développement.

Des nouveautés pour ChatGPT

La possibilité de travailler avec plusieurs domaines dans les actions élargit les possibilités d’utilisations plus innovantes des GPT dans les opérations commerciales.

OpenAI a également indiqué qu’elle prévoyait de déployer prochainement de « grandes mises à jour » pour ChatGPT.