OpenAI GPT : comment créer un ChatGPT personnalisé ?

Cependant, si vous avez un abonnement ChatGPT Plus, vous y aurez accès dans un futur proche. Patientez encore quelques jours et vous pourrez commencer à créer vos propres modèles.

En outre, si vous pouvez désormais créer vos propres modèles GPT personnalisés, vous pouvez les partager avec d’autres et, plus tard dans le mois, commencer à les vendre.

Les GPT vous permettent de créer une version personnalisée de ChatGPT avec des connaissances et des capacités supplémentaires telles que la navigation sur le Web et la génération d’images. C’est vraiment un excellent moyen de construire et d’utiliser un ChatGPT personnalisé pour un objectif ou une tâche spécifique. Si vous souhaitez apprendre à créer un GPT personnalisé, suivez notre tutoriel ci-dessous.

Après une journée de panne de ChatGPT, OpenAI a finalement récupéré ses services à travers les systèmes et a livré l’une de ses plus récentes fonctionnalités. En conséquence, nous avons maintenant accès aux GPT, qui ont été récemment dévoilés lors de l’OpenAI DevDay. OpenAI souhaite que tout le monde puisse créer son propre bot personnalisé .