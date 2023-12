Nintendo pourrait choisir Samsung comme fournisseur d’écrans OLED pour la Switch 2

Outre Sharp, Samsung entre apparemment en jeu pour la fourniture d’écrans OLED lorsqu’il s’agit de la Switch de prochaine génération. Nintendo se serait détourné d’un fournisseur chinois et étudierait Samsung comme partenaire potentiel.

Selon un rapport du journal sud-coréen Chosun Ilbo, Nintendo a récemment fait appel à Samsung comme partenaire pour la livraison de panneaux OLED pour la « Nintendo Switch 2 ». Auparavant, des négociations auraient été menées avec le fabricant d’écrans chinois BOE, mais elles auraient été abandonnées en raison d’incertitudes juridiques, poursuit le journal.

Il semblerait que Nintendo se soit senti sous pression de la part de Samsung. En effet, le groupe électronique coréen mène depuis un certain temps une bataille juridique dans plusieurs pays avec son concurrent BOE, car on estime que le fabricant chinois viole un grand nombre de brevets de Samsung.

Comme le conflit juridique entre Samsung et BOE pourrait finalement poser un problème à Nintendo, le géant japonais du jeu vidéo aurait désormais opté pour « la voie la plus sûre ». Au lieu de commander des panneaux à BOE à des prix plus bas, on veut acheter chez Samsung. Nintendo s’accommoderait ainsi de coûts un peu plus élevés, mais ne risquerait pas non plus de recevoir des réclamations de Samsung.

Dans l’industrie de l’écran, il est en effet courant qu’après une plainte pour violation de brevet déposé avec succès par un fabricant contre un autre fournisseur, ce dernier soit également poursuivi en justice afin d’obtenir des dommages et intérêts pour utilisation illégale de technologies brevetées.

Il est probable que Samsung soit à l’avenir l’un des nombreux fournisseurs des panneaux OLED de la Switch 2, car il y a quelque temps, on avait déjà entendu dire que Sharp travaillait sur un écran correspondant. La prochaine génération de Nintendo Switch ne sera probablement pas commercialisée avant la seconde moitié de 2024 et ses performances seront à peu près équivalentes à celles d’une PlayStation 4 ou d’une Xbox One.