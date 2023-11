Sam Altman ne reviendra pas à OpenAI, le cofondateur de Twitch est le nouveau PDG

OpenAI, l’entreprise à l’origine du succès fulgurant de ChatGPT, est au cœur d’un drame depuis vendredi, lorsque son conseil d’administration a licencié le PDG de l’époque, Sam Altman, en raison de désaccords internes sur la sécurité de l’IA et la rapidité de son développement.

Le conseil d’administration a alors nommé Mira Murati, directrice de la technologie d’OpenAI, au poste de PDG par intérim. Après un weekend passé à assumer les responsabilités de PDG, le conseil d’administration d’OpenAI a choisi un nouveau PDG, Emmett Shear, et il est peu probable que Sam Altman revienne dans l’entreprise. Cela fait trois PDG en trois jours, si vous suivez le mouvement.

Emmett Shear est surtout connu pour avoir été le PDG de Twitch, poste qu’il a quitté en mars 2023 après avoir fait de Twitch l’une des plateformes de streaming vidéo les plus populaires. Désormais, il dirigera OpenAI, selon un rapport de Bloomberg. Le conseil d’administration d’OpenAI a choisi Shear parce qu’il « semblait reconnaître les menaces existentielles que l’IA présentait ».

After dithering with Altman and his side for a few more hours, they dropped this out of left field, introducing a ceo who is—and I am being generous here, less than impressive in comparison to the interim ceo @miramurati and obvi Altman. But she wanted Altman and @gdb back, … —Kara Swisher (@karaswisher) November 20, 2023

Selon la journaliste Kara Swisher, la directrice générale par intérim Mira Murati souhaitait le retour de Sam Altman et du président d’OpenAI Greg Brockman (qui avait également démissionné à la suite de l’annonce du départ de Altman), mais dans des fonctions non divulguées. Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a également été impliqué dans ces discussions, soutenant le retour d’Altman. Les investisseurs d’OpenAI et les employés clés de l’entreprise avaient exhorté le conseil d’administration à démissionner et à réintégrer Altman. Cependant, le conseil d’administration d’OpenAI a engagé Emmett Shear pour occuper le poste le plus élevé, fermant ainsi la porte au retour d’Altman.

Sam Altman semble y avoir fait allusion dans son dernier tweet, mentionnant que c’est la « première et dernière fois » qu’il porte un badge d’invité à l’OpenAI. Cependant, il faut noter que ce tweet a été posté avant que l’on apprenne que l’OpenAI avait embauché Emmett Shear.

first and last time i ever wear one of these pic.twitter.com/u3iKwyWj0a —Sam Altman (@sama) November 19, 2023

Microsoft souhaite attirer Altman

Kara Swisher mentionne que Microsoft est intéressée par l’embauche d’Altman dans une certaine capacité, et de nombreux employés d’OpenAI devraient également suivre le mouvement. Il est également question que le conseil d’administration d’OpenAI soit poursuivi et que Microsoft reconsidère son accord avec la société centrée sur l’IA.

Il est peu probable que le drame des dirigeants d’OpenAI s’arrête là. Nous en saurons plus au cours de la semaine à venir, à mesure que le monde réagira à ce dernier développement.

Le conseil d’administration d’OpenAI, qui supervise la société mère à but non lucratif, est composé du scientifique en chef Ilya Sutskever, du PDG de Quora Adam D’Angelo, de l’ancien PDG de GeoSim Systems Tasha McCauley et d’Helen Toner, directrice de la stratégie au Centre pour la sécurité et les technologies émergentes de Georgetown. Sutskever, l’un des plus éminents chercheurs en IA au monde, a joué un rôle prépondérant dans l’éviction de Altman.

La nomination de Shear au poste de PDG de l’entreprise d’IA la plus en vue au monde est surprenante, car il n’est pas considéré comme un leader dans ce domaine. En mars dernier, il a quitté Twitch juste avant une importante vague de licenciements. Twitch a connu une nouvelle vague de licenciements en octobre. Amazon a acheté le service de streaming en direct pour 1 milliard de dollars en 2014.