Evernote limitera les utilisateurs gratuits à 50 notes

En début de semaine, Evernote a confirmé que le nouveau plan gratuit limité faisait partie d’un test avec « moins de 1 % de ses utilisateurs gratuits ». Le test visait à inciter les utilisateurs à payer les forfaits plus élevés, dont les prix sont de 12,99 et 14,99 euros par mois.

Les utilisateurs qui possèdent plus de 50 notes dans leur compte gratuit existant pourront exporter des notes et des carnets supplémentaires. Evernote a indiqué sur son blog que ces restrictions apparaîtront sur sa page de comparaison des plans le 4 décembre, mais n’a pas précisé si les limites ou les prix des autres plans étaient également modifiés.

« À partir du 4 décembre, l’expérience Evernote Free a changé. Désormais, les nouveaux utilisateurs et les utilisateurs existants d’Evernote Free auront un maximum de cinquante notes et un carnet de notes par compte. Ces limites se réfèrent au nombre de notes et de carnets qu’un utilisateur peut avoir sur son compte à un moment donné : vous pouvez toujours supprimer le contenu indésirable pour rester en dessous du seuil », a déclaré la société, détenue par Bending Spoons, basée à Milan.

Quelques jours après que Evernote ait commencé à tester auprès d’un nombre limité d’utilisateurs un plan gratuit donnant accès à un seul carnet de notes et à 50 notes , l’entreprise en a fait son nouveau plan gratuit par défaut. L’application de prise de notes précise que ce changement sera applicable à tous les utilisateurs gratuits, nouveaux et existants, à partir du 4 décembre.