Annonce des lauréats des Apple App Store Awards pour 2023

Chaque année, l’équipe éditoriale d’Apple se réunit et sélectionne les meilleures applications et jeux disponibles sur la plateforme. L’équipe se penche sur divers aspects pour attribuer les prix. Comme les années précédentes, Apple a maintenant choisi et révélé 14 gagnants différents parmi une liste de dizaines de finalistes pour 2023.

Les applications et jeux disponibles pour macOS, iPhone et iPad sont inclus dans les prix App Store 2023. Il y a des catégories pour les « jeux de l’année » et les « applications de l’année » pour chaque plateforme. Des prix sont également décernés à certaines applications pour Apple Watch et Apple TV !

Cette année, les gagnants représentent le potentiel illimité des développeurs pour concrétiser leurs visions, créant des applications et des jeux avec une ingéniosité remarquable, une qualité exceptionnelle et des missions axées sur un but — Tim Cook, PDG d’Apple

Voici la liste complète des gagnants des prix App Store 2023 d’Apple. Je commence d’abord par les meilleures applications de 2023, puis je passerais aux jeux. Cependant, il existe également d’autres catégories comme les gagnants de l’Impact Culturel et même la Tendance de l’Année.

Meilleures applications de l’année aux App Store Awards 2023

Meilleurs jeux de l’année aux App Store Awards 2023

Il y a une autre catégorie pour les prix App Store 2023. Ces gagnants de « impact culturel » ont remporté le prix en raison de leur capacité unique à inspirer un changement positif chez les utilisateurs grâce à la puissance de la conception d’applications et de jeux.

Tendance de l’Année : Intelligence Artificielle Générative

Apple a nommé l’« Intelligence Artificielle Générative » la tendance de l’année. Nous assistons certainement à un afflux de technologie IA dans les dernières applications créées par les développeurs aujourd’hui. Des applications IA très innovantes, telles que ChatGPT, ont été mises en avant par Apple dans cette catégorie. Ensuite, l’outil de créativité populaire Canva a également vu une intégration IA avec la fonctionnalité Magic Studio et a été mentionné sur la liste. D’autres applications IA présentées dans les Prix App Store 2023 sous la catégorie « tendance de l’année » incluent Picsart, Pinterest, Craft, Artifact, Sololearn et SmartDreams.

Que pensez-vous des prix App Store 2023 d’Apple ?