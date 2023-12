Threads étend la recherche par mot-clé pour améliorer l’expérience utilisateur

Threads, le réseau social d’Instagram, a pris une mesure importante pour améliorer sa fonctionnalité de recherche en élargissant la disponibilité de la recherche par mot-clé. Cette fonctionnalité, désormais largement accessible, permet aux utilisateurs de trouver sans effort des conversations centrées sur des sujets spécifiques, favorisant ainsi des discussions plus engageantes et plus informées.

Avant ce déploiement, la recherche par mot-clé était limitée à certaines régions et langues, ce qui restreignait sa portée. Cependant, elle est désormais disponible partout où Threads est présent, y compris en Europe où Threads devrait être lancé ce mois-ci.

Grâce à la disponibilité de cette fonctionnalité, les utilisateurs de Threads du monde entier peuvent désormais naviguer en toute transparence dans le vaste réseau de conversations de l’application, découvrir des sujets pertinents et participer à des discussions intéressantes en toute simplicité.

Dans une annonce officielle, Adam Mosseri, responsable d’Instagram, a souligné l’objectif principal de la fonctionnalité : simplifier le processus de recherche de nouvelles conversations engageantes. Il a reconnu que la recherche par mot-clé était auparavant limitée, mais qu’elle est désormais accessible « partout où Threads est disponible », soulignant l’engagement de l’entreprise à offrir une expérience utilisateur sans friction.

La mise en œuvre de la recherche par mot-clé partout et dans toutes les langues ouvre la voie à l’introduction des « Sujets tendances », une fonctionnalité largement attendue et demandée par les utilisateurs de Threads. En analysant les requêtes de recherche populaires et en identifiant les mots-clés récurrents, Threads peut dresser une liste de sujets d’actualité, ce qui permet aux utilisateurs de se tenir au courant des sujets les plus discutés au sein de l’application.

Un service qui prend de l’ampleur

Threads continue de dresser sa liste interne de fonctionnalités qu’il prévoit d’apporter à sa base d’utilisateurs, dont certaines secrètes sur mobile et sur le web et le très demandé « bouton d’édition ». La rumeur veut que l’application soit bientôt dotée de Sujets tendances et de Direct Messages, bien que ces derniers n’aient pas été confirmés par l’entreprise.

Threads se trouve actuellement dans une position unique pour développer de manière significative la plateforme et élargir sa base d’utilisateurs en déployant des fonctionnalités utiles, comme il l’a fait depuis son lancement. Alors que les revenus publicitaires de X, anciennement Twitter, sont actuellement en baisse et que des comptes de renom s’installent ou deviennent plus actifs sur Threads, il est temps pour la plateforme de briller et de prendre de l’avance sur ses concurrents.