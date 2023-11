Evernote teste de nouvelles limites pour les utilisateurs gratuits

L’icône de l’application Evernote existe depuis longtemps et la société qui a racheté Evernote il y a un peu plus d’un an, Bending Spoons, teste un plan qui, espère-t-elle, amènera plus d’abonnés payants à l’application à partir de la liste actuelle d’utilisateurs gratuits.

TechCrunch affirme avoir été informé par la société que Evernote effectue un test qui limite le nombre de notes gratuites que les utilisateurs peuvent créer, mais le plan n’a pas encore été finalisé.

Pour ceux qui ne connaissent pas Evernote, il s’agit d’une application de prise de notes et de gestion des tâches. Les notes sont stockées dans des carnets virtuels. L’un des problèmes est que de petites listes peuvent être créées gratuitement sur Google Keep et, bien que ce dernier utilise les 15 Go de stockage gratuit que vous obtenez de Google, les notes sur Keep sont relativement plus petites, ce qui signifie que vous pouvez utiliser Keep pendant une longue période avant de devoir payer une mise à jour de votre abonnement.

Le test d’Evernote mentionné ci-dessus a été découvert par un abonné qui a reçu une note contextuelle indiquant qu’Evernote le limitait à un carnet de notes et à 50 notes à moins qu’il ne passe de son niveau de service gratuit à un niveau payant au prix de 77,99 dollars pour un an, ce qui inclut une réduction de 40 % par rapport au prix normal de 129,99 dollars (99,99 euros par an).

Cependant, rien de tout cela n’a été mentionné sur le site Web d’Evernote, qui indique que les abonnés gratuits bénéficient de 60 Mo de téléchargements mensuels, avec une taille maximale de 25 Mo. Le site Web indique également que le plan personnel (12,99 euros par mois) et le plan professionnel (14,99 euros par mois) permettent aux abonnés de créer des notes et des téléchargements plus volumineux et de les synchroniser avec un nombre illimité d’appareils.

Un test limité à l’heure actuelle

Pour ce qui est de la raison pour laquelle le site Web ne mentionne pas la limitation des comptes gratuits à 1 carnet et 50 notes, Evernote explique que c’est parce que le changement n’a pas encore été rendu officiel. Le test utilisant ces limitations sur les comptes gratuits a été diffusé à moins de 1 % de ses utilisateurs gratuits pour voir s’ils mordent à l’hameçon et paient pour un compte payant.

Evernote a précisé que le compte gratuit testé n’empêcherait pas les utilisateurs d’éditer, de gérer, de supprimer, d’exporter ou de consulter leurs notes existantes, même si elles sont plus nombreuses que la nouvelle limite. En revanche, il empêchera ces utilisateurs de créer de nouvelles notes à moins qu’ils n’ouvrent un compte payant. La grande question est de savoir si les utilisateurs gratuits franchiront le pas et deviendront des abonnés payants.