Evernote déménage en Europe et a récemment licencié ses employés américains

La célèbre application de prise de notes, Evernote, a récemment licencié la plupart de ses employés et de son personnel aux États-Unis, y compris ses activités au Chili, alors que l’entreprise s’oriente vers un avenir différent. En effet, après avoir racheté l’année dernière l’entreprise italienne Bending Spoons, Evernote s’installe en Europe et concentre ses activités sur le continent voisin.

Evernote est une application de prise de notes importante pour de nombreuses personnes, et elle était surtout connue pour être fournie avec les smartphones de Samsung, le produit de la société étant toujours disponible dans le monde entier.

Evernote a annoncé sur son blog que des changements massifs allaient intervenir dans les opérations de l’entreprise, et qu’ils étaient centrés sur le déménagement en Europe pour rejoindre sa nouvelle société mère, Bending Spoons. Cette décision fait suite à l’acquisition réussie, l’année dernière, de la totalité de la société par l’entreprise italienne, considérée comme une entité de premier plan sur le marché européen.

Le déménagement en Europe est considéré comme un coup de pouce bénéfique pour Evernote, qui devrait bénéficier d’une « efficacité opérationnelle » dans son nouveau foyer.

L’entreprise n’a pas révélé où se situerait sa base d’opérations en Europe, se contentant de dire qu’elle rejoignait Bending Spoons dans cette démarche.

Francesco Patarnello, PDG d’Evernote, a déclaré : « Malheureusement, cette transition a nécessité le licenciement de la plupart de nos employés basés au Chili et aux États-Unis, et le 5 juillet, la communication sur les licenciements a eu lieu. Nous nous engageons à soutenir les personnes concernées en leur offrant une indemnité de départ substantielle ».

Selon The Verge, l’entreprise a offert jusqu’à 16 semaines d’indemnités de licenciement, une année d’assurance maladie et une prime de performance, qui ont toutes été versées.

Evernote et les autres applications de notes

L’ère des smartphones a donné au monde de nombreuses applications à apprécier, dont Evernote, une application centrée sur la productivité et le style de vie, qui a connu des développements massifs au fil des ans. L’époque où les gens devaient écrire sur du papier pour organiser leur emploi du temps ou simplement prendre des notes est révolue, grâce à ce type d’applications.

Il existe de nombreuses applications de prise de notes dans le monde, et la plupart d’entre elles visent à fournir aux utilisateurs une technologie tout-en-un qui les aide à organiser et à accéder à leurs pensées, à leurs gribouillages et à bien d’autres choses encore. Microsoft a également proposé sa version de OneNote, qui permet une accessibilité et une synchronisation multiplateforme.

L’acquisition massive d’Evernote l’année dernière par Bending Spoons devrait apporter une expérience différente pour tous, mais au lieu d’opérer depuis les États-Unis, l’application sera désormais basée en Europe pour ses futures opérations. Les licenciements sont terminés et Evernote laisse derrière elle son lieu de naissance, les États-Unis, pour prendre un nouveau départ en Europe, où se dérouleront ses activités mondiales.

Evernote propose un service gratuit, un abonnement individuel à 12,99 euros par mois et un abonnement professionnel à 14,99 euros par mois.