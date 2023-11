La fuite du Galaxy S24 Ultra indique que Samsung a décidé d’un changement visuel clé

Nous sommes à plus ou moins deux mois du lancement de la série Galaxy S24, si les rumeurs sont fondées. Les fabricants d’accessoires se préparent apparemment déjà à cette sortie et aujourd’hui, l’as des fuites, Ice Universe, a partagé avec nous des protections d’écran destinées à ces trois smartphones.

La première chose que l’on peut déduire de l’image est que les prochains smartphones Galaxy S24 auront le même design général que leurs prédécesseurs, comme l’ont laissé entendre les récentes fuites de maquettes. Les modèles standard et Plus ont des coins arrondis, tandis que le modèle Ultra conserve les coins pointus de son prédécesseur.

En revanche, l’écran incurvé du Galaxy S23 Ultra, dont les côtés étaient déjà plus plats que ceux du Galaxy S22 Ultra, n’a pas été conservé. En comparant le présumé protecteur du Galaxy S24 Ultra avec un protecteur du Galaxy S23 Ultra, vous remarquerez que le protecteur destiné à ce dernier présente une légère courbure sur le côté.

Par ailleurs, les protections semblent également correspondre aux rapports indiquant que les smartphones auraient des bordures symétriques qui pourraient être un peu plus fines par rapport à la génération actuelle.

Et bien que cela ne soit pas évident sur les photos, le Galaxy S24 a un écran légèrement plus grand et il pourrait être plus grand et plus mince. Les deux autres modèles seraient un peu plus épais que leurs prédécesseurs.

Le changement le plus notable est l’écran plat du Galaxy S24 Ultra et la plupart des potentiels acheteurs seront probablement heureux de le voir disparaître. Bien que les écrans incurvés soient esthétiquement agréables, ils sont un peu gênants à l’usage, car ils sont susceptibles d’être accidentellement touchés. Il est également difficile d’appliquer des protections d’écran sur les écrans incurvés et l’utilisation d’un stylet n’est pas non plus très agréable.

Une grosse attente

Cela dit, les écrans incurvés rendent les gros smartphones comme le Galaxy S23 Ultra de 6,8 pouces plus agréables à tenir et ils dissimulent bien les bordures latérales. On ne peut pas avoir le beurre et l’argent du beurre.

Nous verrons comment il tiendra en utilisation régulière lors de sa sortie en janvier 2024. Le smartphone devrait être doté d’un cadre en titane et offrir une luminosité maximale de 2 500 nits. Selon les rumeurs, la caméra périscopique actuelle serait remplacée par un téléobjectif de 48 mégapixels avec un zoom 5x.