Google explore un retour des Google Glass avec une nouvelle vision de la réalité augmentée

Google a cessé de commercialiser la dernière version professionnelle des Google Glass en mars 2023, et jusqu’à présent, il n’y a aucune indication qu’une résurrection de cette gamme est en cours. Cependant, le fait que l’entreprise continue de déposer des brevets pour garantir que tout futur casque sera compatible avec d’autres produits « Made by Google » est certainement significatif.

Il est parfois surprenant de se rappeler que les Google Glass ont été les pionnières de la réalité augmentée grand public il y a plus de 10 ans. Malheureusement, des inquiétudes concernant la confidentialité de la caméra ont contraint Google à mettre de côté cette idée à l’époque. Cependant, aujourd’hui, avec des géants tels qu’Apple, Meta et de nombreux développeurs qui se préparent à l’essor de la réalité augmentée, les Google Glass semblent avoir été en avance sur leur temps.