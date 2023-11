Google teste actuellement sur la dernière version de l’application Gmail pour Android une fonctionnalité qui est disponible sur le Web depuis un certain temps déjà : la possibilité de se désabonner facilement des expéditeurs d’e-mails promotionnels en masse au moyen d’un bouton rapide.

Une fois mise en place, cette fonctionnalité vous permettra de vous retirer facilement de ces listes sans avoir à chercher le lien « Se désabonner » qui figure généralement au bas de ces e-mails.

Le bouton de désabonnement fait partie de l’expérience Web de Gmail depuis un certain temps. Il apparaît en haut des messages électroniques et permet aux utilisateurs de trouver plus facilement les messages indésirables et de s’en désabonner. Dans certains cas, ce bouton renvoie directement au site Web de l’expéditeur, où il est possible de se désabonner, mais il fonctionne souvent de manière automatique et fournit une confirmation.

Toutefois, ce n’est pas le cas sur l’application mobile Gmail, où les options de blocage et de signalement des spams sont actuellement disponibles, mais cachées dans le menu à trois points. L’absence de ce bouton facile d’accès oblige les utilisateurs de l’application mobile Android à faire défiler l’e-mail lui-même pour trouver le lien de désabonnement sur lequel cliquer.

Cela demande bien sûr un peu plus de temps et d’efforts de la part de l’utilisateur, car ces liens sont généralement placés dans une police de caractères très petite.

Faciliter la désinscription

Le nouveau bouton a été repéré par AssembleDebug de TheSpAndroid dans la version 2023.11.12 de l’application Gmail, qui n’est pas encore disponible pour tous les utilisateurs. De plus, même sur cette version plus récente de Gmail, un indicateur caché a dû être activé pour que la fonctionnalité fonctionne. Cela signifie généralement que la fonctionnalité n’est pas encore prête pour le prime time.

L’introduction de cette fonctionnalité dans l’application Gmail Android, lorsqu’elle sera déployée à grande échelle, est probablement le fruit du travail effectué par Google pour obliger les expéditeurs d’e-mails en nombre à vous offrir une solution de rechange. Selon les nouvelles directives établies par Google en début d’année, les e-mails commerciaux devront comporter un bouton de désabonnement en un seul clic, clairement visible dans le message, et la procédure de désabonnement devra être achevée dans un délai de 2 jours.

Il semble donc que Google aille plus loin en mettant en œuvre sa propre solution pour rendre l’option de désabonnement un peu plus claire pour les utilisateurs. Je pense que cela fera gagner beaucoup de temps à ceux qui aiment trier leur flux d’e-mails avant de commencer leur journée de travail et qui apprécieraient d’avoir un moyen rapide et facile de se désabonner de ces listes d’e-mails ennuyeuses.