L’application améliorée de Fitbit est maintenant disponible

Google dispose d’un solide écosystème de fitness avec Fitbit. L’entreprise a acquis Fitbit en 2021, et depuis, Google a continué à commercialiser les wearables Fitbit et a fait de l’application Fitbit une partie intégrante de ses récentes smartwatches, la Pixel Watch et la Pixel Watch 2. L’application elle-même est une ressource extraordinaire pour tout ce qui concerne le fitness, et elle a même récemment reçu une nouvelle couche de peinture. Aujourd’hui, Google l’améliore encore avec l’ajout de nouvelles fonctionnalités.

Fitbit a annoncé d’importantes mises à jour de son application, basées sur les commentaires des utilisateurs. Il s’agit de la première mise à jour majeure depuis la refonte lancée en septembre.

Ces changements visent à améliorer l’expérience de l’utilisateur et à apporter à l’application des améliorations très demandées. Parmi les mises à jour notables, citons l’ajout d’un pourcentage de batterie dans l’onglet Aujourd’hui, qui permet aux utilisateurs de connaître rapidement le niveau de batterie de leur appareil. Des célébrations pour l’atteinte des objectifs de pas quotidiens ont été introduites et devraient être déployées pour les propriétaires d’iPhone au début de 2024.

Une fonction très appréciée des fans, Séries de pas, a fait son retour, désormais disponible sur iPhone et pour la première fois sur Android. Si vous étiez inquiet au sujet de votre ancienne série de pas avant la suppression, vous pourrez la conserver si vous en aviez une auparavant, car les anciennes données seront utilisées pour la nouvelle implémentation. Ainsi, vous pourrez reprendre là où vous vous étiez arrêté. Il est étrange qu’elles aient été supprimées au départ, mais il est bon de voir qu’elles sont de retour.

Des changements attendus

En outre, l’application introduit de nouvelles mesures de concentration, permettant aux utilisateurs de personnaliser davantage leur parcours de santé et de remise en forme. Les utilisateurs peuvent personnaliser leur écran Aujourd’hui en sélectionnant des indicateurs qui correspondent à leurs objectifs spécifiques.

Si vous avez l’impression d’avoir déjà lu ces informations, c’est que c’est le cas. Ces changements ont été annoncés le mois dernier, mais ils n’ont pas encore été mis en œuvre. Aujourd’hui, ils sont en train d’arriver sur les appareils. Ces changements sont appliqués à partir d’aujourd’hui, alors assurez-vous de garder un œil sur votre téléphone Android ou votre iPhone pour une mise à jour imminente. Si vous ne la voyez pas encore, il faudra peut-être attendre quelques jours ou quelques semaines.